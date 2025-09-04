Elecciones 2025: Kicillof realizará el cierre de campaña de Fuerza Patria con una mateada

Kicillof realizará su clásica mateada junto a vecinos y militantes en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

Axel Kicillof , gobernador de la provincia de Buenos Aires, será el encargado de realizar el cierre de campaña de Fuerza Patria , previo a la veda electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

El miércoles ya habían llevado a cabo un acto en Tigre junto a Sergio Massa y Malena Galmarini y demás dirigentes, para respaldar al candidato a concejal Sebastián Rovira y Sebastián Galmarini , quien será candidato a diputado nacional. El evento lo organizó el Frente Renovador , una de las tres patas dentro de la alianza de Fuerza Patria.

De esta forma, luego del cierre de campaña de La Libertad Avanza que tuvo a Javier Milei como orador principal, Kicillof realizará su clásica mateada junto a vecinos y militantes en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

Previo a la mateada, el exministro de Economía tiene previsto pasar por dos distritos clave en términos electorales: Merlo y Lomas de Zamora.

En el municipio que gobierna Gustavo Menéndez, participará de la 7° edición de la Expo de la Industria y la Producción “Hecho en Merlo, Hecho con orgullo”, mientras que en Lomas de Zamora, acompañado por el intendente Federico Otermín, visitará una escuela especial y mantendrá un encuentro con la comunidad educativa local.

El recorrido se da luego del acto que encabezó el martes en el Centro Miguelete de San Martín, donde cerró la campaña de la Primera Sección Electoral. Allí, el gobernador volvió a cuestionar el modelo de la “motosierra” de Javier Milei y convocó a respaldar a Fuerza Patria en las urnas.

La mateada de Kicillof, presente de cara a las elecciones del domingo

En esta ocasión, la dinámica de la "mateada" es un clásico ya que una vez al año, el gobernador lleva adelante una jornada en la plaza elegida de la ciudad de La Plata con el que busca generar una instancia de acercamiento con los vecinos.

Cuando el 20 de diciembre del año pasado Kicillof encabezó una mateada en ese mismo lugar, dejó una frase que más tarde se transformó en un hito político con la creación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

"Tenemos que construir un inmenso frente junto a todos los sectores que están en lucha: como gobernador, tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un espacio que represente una alternativa para el futuro", había expresado en aquel entonces.

En marzo de este año, el mandatario bonaerense oficializó el lanzamiento del MDF, consolidando una construcción política que hoy ya forma parte de la historia reciente.

¿Cómo fue el cierre de campaña de La Libertad Avanza?

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. Rechazó este las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que su partido y el peronismo están en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

Durante su discurso el Presidente añadió: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”, desafió.

“Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien", lanzó duramente.