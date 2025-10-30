Encontraron un auto abandonado: la sorpresa que se llevó Gendarmería con lo que había adentro

Gendarmería encontró más de 126 kilos de droga dentro del vehículo abandonado en Misiones. El conductor huyó entre el monte y sigue prófugo.

El episodio ocurrió cuando los gendarmes observaron a un vehículo que se acercaba al puesto de control, y dio un giro brusco para escapar.

Un vehículo fue encontrado abandonado sobre la ruta y los gendarmes quedaron sorprendidos con constatar lo que había en su interior. El hallazgo se produjo luego de una persecución iniciada cuando el conductor, al notar un control policial, giró en sentido contrario y huyó a gran velocidad .

El operativo estuvo a cargo de la Sección “Aristóbulo del Valle”, dependiente del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería Nacional, que realizaba tareas de prevención sobre esa ruta, a la altura del paraje Las Campiñas.

El comportamiento del conductor llamó la atención de los agentes, quienes comenzaron un seguimiento controlado que terminó con el hallazgo del auto vacío y abandonado en la Ruta Provincial 211, en Misiones. Adentro había más de 126 kilos de marihuana.

marihuana Los gendarmes encontraron más de 126 kilos de marihuana ocultos en cinco bultos dentro del vehículo abandonado sobre la Ruta Provincial 211.

La maniobra que despertó sospechas

El episodio ocurrió cuando los gendarmes observaron a un vehículo que se acercaba al puesto de control, y al advertir la presencia de la Fuerza, dio un giro brusco para escapar en dirección opuesta. La maniobra fue tan abrupta que los agentes no dudaron en iniciar una persecución a distancia prudente para evitar accidentes en la vía.

misiones_126_kilos_marihuana_2 La sustancia fue confirmada mediante pruebas de Narcotest y puesta a disposición del Juzgado Federal de Oberá junto al automóvil secuestrado.

A pocos kilómetros, los efectivos encontraron el automóvil abandonado sobre la banquina, sin ocupantes visibles. Dentro del rodado se percibía un fuerte olor característico, por lo que procedieron a revisar el interior. Allí descubrieron cinco grandes bultos envueltos en bolsas plásticas, escondidos entre los asientos y el baúl.

Al abrir los paquetes, hallaron 171 ladrillos prensados con una sustancia vegetal compacta. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 126 kilos y 188 gramos.

Un cargamento valuado en millones

Fuentes de Gendarmería indicaron que el valor estimado de la droga supera varios millones de pesos en el mercado local, aunque el destino final del cargamento todavía no fue determinado. Las primeras hipótesis apuntan a que se trataba de un traslado interno hacia centros urbanos de la provincia o la frontera con Brasil, zona donde operan distintas redes de narcotráfico.

El vehículo, de origen nacional, no presentaba pedido de secuestro, lo que hace suponer que el conductor formaba parte de una estructura que utiliza autos sin antecedentes para el transporte de estupefacientes. El abandono repentino sugiere que el conductor conocía la zona y planificó la fuga con anticipación, dejando el rodado en un punto de escape hacia el monte.

gendarmes

Pese al despliegue de patrullas y la búsqueda con perros rastreadores, no se logró ubicar al sospechoso, quien habría huido a pie entre la vegetación densa del lugar.

Intervención judicial y continuidad de la investigación

El Juzgado Federal de Oberá y la Fiscalía Federal intervinieron de inmediato y dispusieron el secuestro del vehículo y de la marihuana. El material fue trasladado bajo custodia a la sede judicial, donde se realizarán nuevos peritajes.

Los investigadores analizan ahora las huellas y rastros encontrados dentro del auto, además de los registros de cámaras viales de la zona, para identificar al conductor. No se descarta que el cargamento estuviera vinculado con una red que ya operó en Misiones en operativos previos.

La Ruta Provincial 211 es considerada por las fuerzas de seguridad un corredor habitual del narcotráfico, utilizado por organizaciones que buscan evitar los controles fronterizos más estrictos del norte provincial.

Con este procedimiento, Gendarmería Nacional sumó otro golpe al tráfico de drogas en la región, aunque las autoridades remarcan que la lucha continúa. El conductor del auto sigue prófugo y su captura es ahora la prioridad del caso.