Fentanilo letal: por qué el Gobierno apartó a la directora del Instituto de Medicamentos

El fentanilo contaminado ya provocó 96 muertes, y en medio de detenciones de los propietarios del laboratorio, se conoció la decisión del Gobierno.

En medio de la investigación por el laboratorio que produjo fentanilo contaminado, responsable de al menos 96 muertes, el Gobierno Nacional decidió apartar preventivamente de sus funciones a Gabriela Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

La medida se produce tras la filtración de un documento interno que, según el Gobierno, no recibió el trámite urgente que correspondía . El documento estaba relacionado con el laboratorio Ramallo, que producía exclusivamente para HLB Pharma y fue el origen del fentanilo contaminado. Esta situación generó cuestionamientos sobre la supervisión del INAME y la actuación de su directora.

La Resolución 2415/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que el apartamiento de la funcionaria comenzó el miércoles 20 de agosto de 2025.

El ministro de Salud, Mario Lugones, firmó la resolución que reduce las funciones de Mantecón Fumado en su cargo de Directora Nacional del INAME. La decisión aplica al nombramiento transitorio otorgado el 30 de marzo de 2023 mediante la Decisión Administrativa 250.

fentanilooo.jpg

Según precisaron, la medida busca asegurar que la investigación pueda desarrollarse sin interferencias y garantizar el correcto funcionamiento del organismo dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Fuentes oficiales indicaron que la determinación se centró en que el trámite del documento crítico para el caso del laboratorio Ramallo, no recibió la atención inmediata que requería. La falta de respuesta oportuna del INAME generó preocupación sobre la capacidad de supervisión del organismo en un contexto donde la seguridad de medicamentos es clave.

La investigación judicial

Paralelamente, continúa un sumario administrativo interno dentro del INAME. Este procedimiento, reservado y de carácter secreto, tiene como objetivo determinar si hubo irregularidades o responsabilidades internas en la actuación de la dirección del instituto. La investigación judicial sigue su curso por la vía penal, analizando el caso del laboratorio que produjo fentanilo contaminado.

fentanilo contaminado El caso del fentanilo letal en el laboratorio Ramallo motivó medidas urgentes del Ministerio de Salud.

Los especialistas subrayan que la coexistencia de ambos procesos —sumario interno y causa judicial— permite diferenciar responsabilidades administrativas de posibles delitos. Mientras tanto, la medida de limitar las funciones de Mantecón Fumado se interpreta como preventiva, buscando preservar la integridad de la investigación y garantizar que el organismo cumpla su rol de control sanitario sin obstáculos.

Repercusiones y la mirada sobre la seguridad de medicamentos

El caso del fentanilo contaminado generó alarma en la opinión pública y en las autoridades sanitarias. Más allá de la investigación específica sobre el laboratorio Ramallo, el episodio pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles internos y la transparencia en la supervisión de medicamentos de alto riesgo.

La decisión de limitar funciones a la directora del INAME representa un paso del Gobierno para dar señales de control y responsabilidad institucional. Además, plantea un debate sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión de laboratorios y la urgencia de garantizar que incidentes como este no se repitan.

El desarrollo de la investigación y los resultados del sumario interno serán determinantes para conocer si hubo negligencia de la directora o faltas administrativas dentro del organismo. En tanto, la ciudadanía y el sector sanitario permanecen atentos a los avances del caso y a las medidas que se implementen para prevenir futuros incidentes.