Muertes por fentanilo contaminado: quiénes son todos los involucrados que la Justicia pidió detener

El juez Ernesto Kreplak ordenó10 allanamientos en la causa que del medicamento contaminado. El dueño del laboratorio y parte de su familia ya fueron arrestados.

Ariel García Furfaro, sus hermanos Diego y Damián, junto con su madre Nilda, el director general de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., son algunos de los que tienen pedido de detención en el caso del fentanilo contaminado.

El escándalo con el fentanilo contaminado continúa, y ya se cobró 96 vidas en el país. La investigación continúa y ya hay varios detenidos. Uno por uno, todos los incriminados en la causa de fentanilo contaminado , a quienes la el juez Ernesto Kreplak pidió detener.

Entre ellos se encuentran el dueño del laboratorio Ariel García Furfaro , sus hermanos Diego y Damián, junto con su madre Nilda, todos ellos fueron arrestados en las últimas horas.

En el mes de mayo Salud retiró más de 45 mil dosis de distintos productos elaborados por el laboratorio HLB Pharma que habría lanzado al mercado fentanilo contaminado por dos bacterias. La utilización de la droga antes del aviso de la ANMAT ya provocó 100 muertes en el país.

Este miércoles por la noche, luego de que se dieran a conocer el resultado de las pericias a historias clínicas de pacientes que fallecieron, los cuales confirman que la mayoría sufrió complicaciones en su salud tras la inoculación del opioide adulterado, se ordenaron los allanamientos con detenciones de los responsables.

Todos los involucrados en la causa del fentanilo contaminado

-Ariel Fernando García, dueño de ambos laboratorios, es un reconocido empresario ligado a la política y al kirchnerismo que supo tener poder en gobiernos anteriores. Tanto él como su familia tienen varias empresas.

Durante años, y más en la actualidad, se lo vinculó con diversas causas, entre ellas la efedrina y narcotráfico. Este miércoles también fue procesado por contrabando.

-Sus hermanos Diego y Damián García, llevaban junto con Ariel el control de las actividades de los laboratorios, a su vez de tener varias empresas en su poder.

-Su madre Nilda Furfaro, es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma. Es quien trajo al país el fentanilo en polvo, que luego se lo entregó a su hijo Ariel para que la convierta en líquido, el cual es enviado a las provincias en ampollas.

-El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, también es uno de los apuntados por el juez, motivo por el cual solicitó su arresto de manera inmediata.

-Los Directores Técnicos del laboratorio Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, son otros de los acusados de la adulteración del fentanilo. A esta lista se suma el técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano. Los tres eran responsables del control de calidad de los productos de los dos laboratorios, por lo que para el magistrado sin dudas sin vinculaciones fueron fundamentales para la circulación de las ampollas contaminadas.

-Los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

Río Negro: estudian caso sospechoso por fentanilo contaminado

El Ministerio de Salud de Río Negro reportó al Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica la existencia de un caso sospechoso de brote de enfermedad invasiva que podría estar asociada al fentanilo contaminado. Es la primera sospecha de utilización en la provincia de la droga contaminada con bacterias.

El secretario de Salud de Río Negro, Leonardo Gil, aseguró: "Nosotros actuamos de oficio haciendo la denuncia obligatoria y poniéndonos a disposición de los organismos de control porque hay una investigación judicial. Le pedimos a la institución privada todos los datos que requiere Nación".

Ahora, "se espera conocer la historia clínica, el medicamento aplicado, el motivo de consulta y la evolución del paciente", expresó el funcionario.

"Por el momento, es un caso sospechoso. Recién se inicia la investigación. Cuando hay un paciente con algún tipo de complicación y el análisis detectó el mismo germen (del fentanilo contaminado) tenemos la obligación de hacer la denuncia", concluyó Gil.

El caso se encuentra en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos, advirtió Salud a través de un comunicado oficial publicado este martes al mediodía.