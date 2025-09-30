Internaron a Estela de Carlotto en una clínica: qué se sabe de su salud

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a la clínica privada este martes.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , fue internada en una clínica privada de La Plata.

Fuentes médicas explicaron que la decisión de internarla fue tomada por precaución debido a que se trata de una mujer de 94 años, y con el objetivo de mantenerla en observación.

Según precisaron, Carlotto sufrió un cuadro de intoxicación . Descartaron un cuadro de gravedad. Desde su entorno indicaron que evoluciona favorablemente y podría ser dada de alta en las próximas horas.

estela carlotto neuquen Estela de Carlotto.

Desde Noticias Argentinas indicaron que habría sido una intoxicación alimentaria la que llevó a Carlotto a sufrir una descompensación.

La dirigente de Derechos Humanos, que el próximo 22 de octubre cumplirá 95 años, recibió la asistencia en el Sanatorio IPENSA, donde permanece bajo cuidados médicos en el centro médico ubicado en la calle 59, entre 3 y 4.

La lucha de Estela de Carlotto para recuperar a su nieto

Meses atrás Carlotto fue noticia al cumplirse 11 años de la recuperación de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, luego de 36 años de búsqueda.

El 5 de agosto de 2014, tras 36 años de búsqueda ininterrumpida, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recibió la confirmación de que el joven que había acudido a la organización en busca de su verdad era el nieto que había esperado abrazar durante décadas.

Ignacio nació el 26 de junio de 1978 en un centro clandestino de detención, mientras su madre, Laura Carlotto, permanecía secuestrada desde siete meses antes. Desde el primer momento, Estela supo del embarazo de su hija por compañeros de militancia y comenzó la búsqueda de su nieto sin descanso.

Estela Carlotto.jpg

Junto a otras mujeres en la misma situación, fundó Abuelas de Plaza de Mayo y recorrió juzgados, hospitales, iglesias y consulados, dialogando con presidentes, jueces y científicos. De ese esfuerzo surgió el Banco Nacional de Datos Genéticos, herramienta fundamental para la restitución de identidades, con la que hasta la fecha se han recuperado 140 nietos.

Los enfrentamientos de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo con el presidente Milei

Por otro lado, sus enfrentamiento con el presidente Javier Milei la pusieron en el ojo de la tormenta en varias ocasiones en estos últimos años.

La última gran 'pelea' mediática ocurrió en el mes de enero, tras los despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció este viernes que Javier Milei "quiere cerrar la ex ESMA".

Carlotto dijo que "es terrible lo que está pasando, habría que denunciarlo, estamos en eso los organismos de derechos humanos. Están despidiendo gente, quieren cerrar la ex ESMA".

En declaraciones a Radio Splendid expuso lo que para ella hay detrás de estas acciones de la gestión del Presidente. "Dicen que es para limpiarla, dicen que es para ordenarla, pero para mí que es para destruir todo aquello que no quieren que exista y que se hable de la verdadera historia argentina", sostuvo en alusión a las torturas que se cometieron en ese lugar por parte del gobierno de facto en la última dictadura militar.