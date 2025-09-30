El audio filtrado de una de las detenidas por el triple femicidio: "El jefe se va a enterar"

Filtraron los audios que la dueña de la casa del horror en Florencio Varela envió a su madre. Son siete los detenidos hasta el momento y cinco no declararon.

Los mensajes fueron enviados por Guerrero, una de las primeras detenidas, a su madre.

Los investigadores del triple femicidio en Florencio Varela dieron con los mensajes que Celeste González Guerrero, una de las detenidas , le envió a su madre adoptiva el mismo día que fue capturada.

Guerrero es dueña de la casa donde se cometió el crimen y pareja de Miguel Villanueva Silva, también dueño de la casa donde aparecieron los cuerpos. Su último domicilio registrado en el DNI también figura en el asentamiento de La Esperanza, el mismo barrio en el que nació "Pequeño J".

La mujer apuntada se presentó como arrepentida en la causa que la involucra, pero evitó dar nombres en su declaración. En los audios que su madre entregó a la Justicia, lanzó: "Mamá, me mandé una cagada" .

detenidos triple femicidio

El mensaje de Guerrero, una de las involucradas en el triple femicidio

La madre de la mujer involucrada entregó los chats a la Fiscalía y ahora son materia de investigación. Esta conversación tuvo lugar el día que la detuvieron en una vivienda a pocas cuadras donde ocurrió el brutal asesinato a las tres jóvenes.

"Está la policía en casa, algo pasó en casa", le advirtió la joven de 28 años a su madre. Y sumó: "Necesito unas horas porque si yo voy sola, voy a pagar el plato de todos si me entrego".

"El jefe este se va a enterar y chau Celeste. No sé si me entendés, necesito acomodarme acá con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas", le explicó evidenciando un estado de nerviosismo.

En otro de los audios, Guerrero concluyó: "Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor. Y vos no sabés nada, no digas nada. Borra todo ya, borralo".

Ella no se quería entregar debido a que tenía miedo que Pequeño J termine con su vida y la de su novio. pic.twitter.com/vSJvkjVo6u — Rick Sánchez (@RickArgento_) September 30, 2025

Detrás de la pista de "Pequeño J": la carta anónima con datos del supuesto líder narco

Este lunes por la tarde una persona se acercó a una comisaría y dejó una carta anónima con nombre y dirección donde podría estar Pequeño J. Esto ocurrió el lunes a las 15:30 horas.

Personal de la Guardia encontró dentro de la comisaría "un sobre de papel de madera cortado trasversalmente" con datos sobre un amigo narco del joven peruano apuntado. Se indica además que esta persona viviría en Barracas y sería el autor intelectual del triple femicidio. A su vez, se detalla que el joven peruano efectivamente es el culpable.

"Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de 'Pequeño J'", indicó la carta escrita en un papel de madera con lápiz. Quien la escribió, dejó la dirección en la que presuntamente viviría actualmente Nicolás, quien hoy es el principal acusado por el triple crimen.

En el cierre, menciona que este hombre vivía anteriormente en Villa Zabaleta, de donde es oriunda la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano.

carta anónima pequeño j

Cuántos detenidos hay hasta el momento por el crimen en Florencio Varela

Actualmente son siete las personas detenidas. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.

El viernes, Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, Bolivia. Señalado como un quinto integrante de la banda y quien habría sido el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela. El sábado, un joven de 29 años identificado como Ariel Giménez fue acusado de cavar un pozo y haber enterrado los cuerpos de las jóvenes.

Este lunes por la tarde, Florencia Ibáñez -sobrina de Sotacuro- fue detenida por haber sido registrada por cámara de seguridad al viajar en el auto de apoyo durante el secuestro de las jóvenes tras dar su versión de los hechos en vivo. La mujer habría sido partícipe en la logística del grupo la noche de los asesinatos.