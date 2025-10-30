Qué reveló la autopsia de Nicolás Duarte, el joven que murió luego de salir del boliche

Las cámaras de seguridad lo registraron en la salida al boliche, pero nunca regresó a su casa. Tres días después hallaron su cuerpo.

La policía encontró después de tres días de intensa búsqueda , el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, el joven de 18 años que estaba desaparecido desde el sábado a la madrugada, cuando regresaba del boliche y fue sorprendido por la tormenta.

Todo ocurrió en Ezeiza, donde se llevaron a cabo intensos rastrillajes desde que se conoció su desaparición. Entre las sospechas alrededor de su muerte, creen que "pudo ser víctima de un robo ", ya que cuando fue visto por última vez "vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color", pero al momento del hallazgo "aparecía con otra ropa".

De igual manera, otra de las posibilidades es que el joven pudo haberse desvanecido en el puente y que la corriente del arroyo -crecido por la lluvia- lo arrastró hasta el punto donde fue hallado.

nicolas duarte desaparecido

La principal hipótesis era que el joven pudo haber caído a un arroyo cercano al boliche. Tras rastrillajes en la zona, se confirmó y su cuerpo fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre, donde trabajó un equipo de buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los datos que arrojó la autopsia

Las primeras pericias indicaron que Nicolás no presentaba signos de violencia, y que su muerte habría ocurrido de manera accidental. Sin embargo, la familia de Nicolás mantiene algunas dudas, ya que cuando fue encontrado no llevaba la misma ropa con la que había salido la noche anterior.

El caso de Nicolás Duarte está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N°1 de Ezeiza, en manos de la fiscal Florencia Belloc, con intervención de la Secretaría de Federico Ricart.

La Justicia aguarda los estudios complementarios de laboratorio y los resultados de toxicología para determinar si el joven había consumido alcohol (u otras sustancias). Por otro lado, se continúan analizando imágenes de cámaras de seguridad y además, los testimonios de las últimas personas que lo vieron con vida.

Las cámaras registraron a Nicolás al salir del boliche

El adolescente había asistido al boliche "Egipto Baires Sur" y tras permanecer un par de horas dentro del boliche, salió caminando en soledad y en medio de una intensa lluvia. La última imagen que se ve del joven es mientras iba caminando sólo cerca de la ruta 205 pero luego se perdió su rastro.

Según la reconstrucción que se realizó del caso, Duarte habría permanecido en el boliche hasta las 4:15 de la mañana. Según testigos, el personal de seguridad lo retiró del lugar por estar alcoholizado. Luego, la cámara de seguridad lo registró caminando varios kilómetros bajo la lluvia: "Desde esa primera imagen hasta la última, pasaron casi cuatro horas y recorrió cerca de ocho kilómetros", precisó el periodista Pablo González de Telenoche.

salió al boliche y desapareció en medio de una tormenta

En el marco de la investigación, se conoció el testimonio de un recolector de basura, quien declaró haberlo visto aproximadamente a las 8 horas en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El trabajador le consultó si requería asistencia y Duarte contestó que no.

Días después, fue encontrado el cuerpo del joven a metros de donde se lo vio por última vez. Mientras tanto, el dolor se refleja en las redes sociales, donde amigos y vecinos lo despidieron con mensajes desgarradores y reclamaron mejoras en la infraestructura de la zona. “Te dejamos solo, Nicolás”, escribió una amiga en un posteo que se viralizó, denunciando la falta de mantenimiento y seguridad en los puentes y calles anegadas por la tormenta.