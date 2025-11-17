Se esperan ráfagas de más de 140 km/h: en qué zonas impactará la alerta roja por viento

El temporal de viento afectará con fuerza en algunos lugares, y además hay otras alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes lluvias.

La alerta anticipa “posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Tras varios días marcados por las tormentas y fuertes lluvias en gran parte del país, esta nueva semana comienza con una dura advertencia sobre un fenómeno meteorológico que azotará con intensidad en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alerta de nivel amarillo, naranja y hasta rojo p or viento y lluvia que alcanzan a siete provincias.

Según precisó el organismo nacional, hay una alerta amarilla por fuertes vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Estos vientos alcanzarán al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Por otro lado, el SMN también emitió una serie de alertas amarillas por lluvias, donde se advierte una abundante caída de agua de variada intensidad, con valores de entre 10 y 25 milímetros que podrían superarse de forma puntual.

Este fenómeno afectará a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

mapa_alertas (6)

Alerta roja por vientos de más de 140 km/h

En este contexto, el organismo emitió otra alerta de nivel rojo, que implica “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Esta advertencia rige en el sur de Chubut, donde se prevén las condiciones más severas para este lunes. En esa zona habrá vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 140 kilómetros por hora.

mapa_alertas (5)

En tanto, en Santa Cruz la alerta desciende al nivel naranja, con previsiones de ráfagas muy intensas que podrían superar los 130 kilómetros por hora, acompañadas de vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

Permanecer bajo techo en lugares seguros.

No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad.

Evitar el contacto con cables caídos.

Mantener lista una mochila de emergencias con elementos esenciales como linterna, radio, documentos y teléfono.

Contactar a los organismos locales de emergencia.

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Evitar actividades al aire libre; no sacar la basura ni dejar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua.

Mantenerse lejos de zonas costeras o ribereñas.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Lunes con calor y alerta amarilla por fuertes vientos en Neuquén

La provincia de Neuquén se encuentra bajo una alerta meteorológica de nivel amarillo para gran parte de su territorio. El fenómeno principal es la presencia de vientos intensos que afectarán significativamente la región durante la jornada de este lunes.

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional, que implica que la población debe "prepararse", se extiende también a otras provincias patagónicas como el caso de Chubut, donde la alerta se eleva a naranja y roja en algunos sectores.

El pronóstico del SMN para este lunes anticipa una combinación de calor extremo y viento con fuertes ráfagas, principalmente en horas de la tarde. La temperatura máxima pronosticada es de 33°C.

Lunes de extremo calor y fuertes ráfagas

En horas de la mañana comenzó con cielo parcialmente nublado. La temperatura esperada para esta franja horaria es de 22°C. Sin embargo, el viento ya comenzará a sentirse poco a poco hacia el mediodía.

El punto más crítico de la jornada será la tarde. El pronóstico del SMN se describe como ventoso y se registrará la máxima temperatura de la semana, que ascenderá a los 33°C. La velocidad del viento alcanzará su pico, con un rango constante de 42 a 50 km/h. Las ráfagas pronosticadas oscilarán entre 79 y 87 km/h. Este nivel de intensidad justifica la activación de la alerta amarilla.

neuquen alerta viento autovia

Durante la noche, el viento no cesará, aunque su intensidad disminuirá levemente. El cielo volverá a estar parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 25°C.