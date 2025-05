Siete provincias bajo alerta por tormentas con granizo y fuertes vientos

El SMN emitió varias alertas amarillas para el inicio de esta semana. No descartan actividad eléctrica en algunas zonas.

Además de Buenos Aires, hay otras seis provincias en las que rige alerta amarilla por tormenta para este inicio de semana: Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero.

alerta ok.avif

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por una fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, intensas ráfagas, y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos", detalló el SMN.

Asimismo, se precisó que se prevé que se registren valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

El SMN brindó una serie de recaudos para tener en cuenta ante la vigencia del alerta: entre ellos no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas (para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo), estar atento ante la posible caída de granizo.

Semana con viento fuerte en Neuquén: cuál será el peor día

El viento fuerte llegará a Neuquén esta semana. Luego de un fin de semana con temperaturas agradables, el pronóstico del tiempo indica que este lunes continuarán esas condiciones, pero el martes llegarán las ráfagas molestas y el viento se extenderá durante toda la semana.

arbol-Vientos.jpg

El viento con más intensidad llegará a Neuquén este martes. Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 20 grados. El viento será de 39 km/h, con ráfagas de 62 km/h. Por la noche el cielo estará cubierto, con una temperatura de 3 grados.

En tanto, el miércoles durante el día se espera cielo cubierto. Según la AIC, se prevé una temperatura de 19 grados. Se espera viento de 25 km/h. con ráfagas de 31 km/h. Por la noche, se prevé cielo cubierto, con una temperatura de 8 grados. El viento será de 15 km/h. con ráfagas de 28 km/h.