Sueldo empleada doméstica: ¿cuánto cobran en septiembre 2025 con aumento y bono?

Según el acuerdo detallado por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), estos son los salarios de las empleadas domésticas –con aumento y bono incluidos- en septiembre de 2025 .

A mediados de 2025 , la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), el gremio que representa a las empleadas domésticas , logró una recomposición salarial para las trabajadoras del sector. ¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2025 con aumento y bono incluidos?

Cabe recordar que, en julio de 2025 , se selló un convenio por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonaron los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025 .

En septiembre de 2025 , las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios , que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

Las empleadas domésticas reciben un aumento del 1 por ciento en septiembre de 2025.

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.683,29.

Mensual: $459.471,73.

Sin retiro

Hora: $4.034,05.

Mensual: $511.800,22.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.487.

Mensual: $426.875,19.

Sin retiro

Hora: $3.822,91.

Mensual: $475.184,55.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Sin retiro

Hora: $3.683,21.

Mensual: $464.129,59.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.052.

Mensual: $374.541,36.

Sin retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Bono adicional para las empleadas domésticas septiembre 2025

En el acuerdo mencionado más arriba, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 ( septiembre ).

). 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 / septiembre ).

). Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

Empleadas domésticas. El pago del bono adicional para las empleadas domésticas oscila entre 4.000 y 9.500 pesos en septiembre de 2025.

Es oportuno señalar que el Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.