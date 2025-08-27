Suspenden el paro de controladores para el jueves: qué pasará con los vuelos del fin de semana

Desde el gremio comunicaron que se levanta la próxima jornada de medida de fuerza. Este martes se vieron afectados más de 15 mil pasajeros.

Días atrás, el gremio de controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), anunció una serie de paros consecutivos a llevarse a cabo día por medio entre el 22 y el 30 de agosto. En ese marco, este martes los aeropuertos de todo el país se vieron afectados y el próximo día programado era este jueves pero surgió un cambio de último momento.

La tercera jornada del paro de controladores que se llevó a cabo el martes, provocando gran cantidad de cancelaciones y demoras, afectado a más de 15.000 pasajeros . Al finalizar la medida, realizaron un comunicado oficial sobre qué ocurrirá en los próximos días y cómo sigue el calendario de protestas.

En este contexto confirmaron la suspensión del nuevo paro. "Fuimos convocados a una audiencia el miércoles 27/08 en la Secretaría de Trabajo", indicó el gremio en un comunicado donde agregaron que el Plenario de Delegados decidió postergar las medidas del jueves 28 y ratificar las del sábado 30 . Aún así, no se descarta que estas medidas puedan extenderse durante septiembre "en caso que sea meramente dilatoria".

"Reafirmamos nuestro reclamo: salarios y condiciones laborales dignas, sin condicionamientos", informaron en el comunicado. De esta manera, quienes tengan que viajar este jueves 28 no tendrán inconvenientes.

Este conflicto gremial de los controladores aéreos impacta en todas las terminales del país, afectando vuelos de cabotaje y conexiones internacionales. La semana pasada, desde ATEPSA comunicaron que esta medida de fuerza se realiza luego de no haber llegado a un acuerdo durante la segunda conciliación obligatoria.

Al respeto, EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) expresó el rechazo por parte del Gobierno a las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, argumentando que "afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico".

La empresa que brinda los servicios de navegación aérea en la Argentina destacó que, tras 17 audiencias de negociación, fue "imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con Atepsa debido a su postura intransigente". Además, sostuvo que "la Justicia rechazó oportunamente la cautelar presentada por el gremio, en relación con la reglamentación emitida por la ANAC sobre la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (servicio esencial) ante la aplicación de medidas de fuerza".

Cómo saber si tu vuelo fue cancelado

Desde Aerolíneas Argentinas solicitaron a sus pasajeros estar atentos a posibles cambios en sus itinerarios. “Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”, apuntaron.

Recomendaron además utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluye el comunicado.

Por su parte, LATAM informó que, debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina.