Trágico accidente: manejaba borracho, atropelló y mató a un nene de 6 años con su camioneta

Fernanda y Matías iban con su hijo a ver su nueva casa cuando fueron embestidos. El conductor intentó escapar.

Durante su huida, el conductor chocó contra un camión Mercedes Benz cargado con postes de madera.

El sueño de una pareja terminó en tragedia. Fernanda Funes, de 32 años y Matías Ruiz de 30 habían vendido su auto y ahorrado durante años para construir su casa en Maco , una pequeña localidad de Santiago del Estero . Ese sábado 6 de septiembre, decidieron visitar su terreno acompañados de su hijo Federico (6) . Sin embargo, un conductor los atropelló en una esquina y escapó del lugar. El niño permaneció ocho días internado en grave estado hasta que finalmente murió.

El conductor de la camioneta, que conducía alcoholizado, fue detenido recién tras chocar nuevamente durante su huida, pero recuperó la libertad pocos días después .

Eran las primeras horas de la tarde cuando la familia salió de su casa en moto. “Después de comer dijimos ‘vamos un rato y volvemos’. Mi hijo quería ir, le encantaban los animales de la zona”, relató Fernanda.

santiago del estero El caso conmovió a Santiago del Estero: el nene de seis años murió tras ocho días internado por las heridas del choque.

El trayecto hasta el terreno era de apenas ocho kilómetros, un camino que solían recorrer cada dos semanas. El objetivo era regar las plantas y seguir con los preparativos de su futura vivienda.

Mientras circulaban por la avenida Moreno, frenaron en el semáforo de la intersección con la calle Posadas. Al mismo tiempo, una Renault Duster se aproximaba a gran velocidad. Cuando la luz cambió a verde, la familia avanzó con normalidad, pero el conductor del vehículo no detuvo su marcha y los embistió de costado.

“El impacto fue tan fuerte que nos destruyó los cascos. Me levanté desorientada, gritando, y vi a mi marido balbuceando y a mi hijo en un charco de sangre”, recordó la mujer. Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. El padre fue trasladado al hospital regional y Federico fue derivado al Hospital de Niños CePSI, donde permaneció internado en terapia intensiva durante ocho días. Finalmente, murió a causa de las graves lesiones.

Un conductor alcoholizado y una fuga desesperada

El responsable fue identificado como C.J.L., un mecánico local, sospechado de manejar bajo los efectos del alcohol. El test de alcoholemia arrojó 0,57 gramos por litro de sangre.

Según los investigadores, tras el impacto no se detuvo para asistir a las víctimas. “Siguió su trayecto, bajó a la mujer que lo acompañaba —su pareja, ahora imputada por encubrimiento— y escapó”, contó la madre del niño.

santiago del estero2 La tragedia ocurrió en Santiago del Estero, cuando una familia que viajaba en moto fue atropellada por un conductor ebrio.

Durante su huida, alrededor de las 15.30, el conductor chocó contra un camión Mercedes Benz cargado con postes de madera, accidente en el que sufrió múltiples fracturas. Fue detenido en ese momento y trasladado al hospital. A pesar de la gravedad de los hechos, recuperó la libertad pocos días después, ya que en un primer momento la causa estaba caratulada como “lesiones graves y abandono de persona”.

El reclamo de justicia y el dolor de una madre

Tras la muerte de Federico, la causa pasó a “homicidio culposo agravado en ocasión de accidente de tránsito”, una figura que prevé penas leves y permite la excarcelación para el conductor. Sin embargo, el abogado querellante, Luis Tenti, pidió que el caso sea recaratulado como “homicidio con dolo eventual”, lo que implicaría una pena de prisión efectiva.

“Nos arruinó la vida”, expresó Fernanda, que aún intenta sobrellevar la pérdida. “Me arrepiento de haberle dicho que fuéramos al terreno. Era nuestro proyecto, y ahora no tenemos fuerzas ni para volver”.

Federico era su único hijo. “Era alegre, lleno de vida, le gustaban los animales, y siempre andaba con nosotros”, recordó. Su muerte dejó a toda la comunidad de Maco sumida en el dolor y la indignación.