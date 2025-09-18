Un decano de la UBA criticó duramente a Manuel Adorni: "Tuvo que cursar macroeconomía seis veces"

El decano de Exactas de la UBA arremetió contra el vocero presidencial en el marco de la marcha universitaria. También cargó contra el subsecretario de Políticas Universitarias.

Tras el cruce en redes entre el ministro de Economía, Luis Caputo y el vicerrector de la UBA , Emiliano Yacobitti , cuando el ministro lo acuso de cobrar "seis veces más que un ministro" y el docente salió a desmentirlo, un nuevo episodio ocurrió entre un funcionario y una autoridad académica.

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán , apuntó contra funcionarios del Gobierno nacional en el marco del rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario . En el canal de streaming Gelatina, advirtió que tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni , como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , hablan de "meritocracia" y el historial académico de ambos no es el mejor de todos.

"El vocero presidencial, que se la pasa canchereando, aunque ahora un poco menos, fue estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Estuvo 10 años y creo que macroeconomía la tuvo que cursar seis veces . ¿Cómo nos hablan de meritocracia y de los méritos para trabajar en el Estado?", lanzó .

El subsecretario de Políticas Universitarias, "no aprobó ni una materia"

En esta charla en la que estuvo presente Durán, de cara a la marcha en apoyo al Garrahan y las universidades, hizo una fuerte crítica también al subsecretario de Políticas Universitarias.

"Álvarez hizo una denuncia contra el rector de la universidad y nosotros lo repudiamos el lunes en el consejo directivo de nuestra facultad. También le pedimos que analice si es causal de juicio académico", comenzó el decano en el canal de streaming Gelatina.

Respecto al funcionario, lanzó: "hizo mucho tiempo política en la Facultad de Ciencias Sociales y no aprobó ni una materia. Está en los registros. No pasó ni siquiera el Ciclo Básico Común. Después nos hablan de meritocracia. Hace como 20 años que vive de la política".

Sobre la denuncia a la que refirió, el subsecretario había presentado una denuncia judicial contra Ricardo Gelpi, rector de la UBA, por "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", luego de que, en señal de protesta, la universidad bloqueara todas sus páginas web y escribiera: "No al veto".

No obstante, su repudio fue también por las amenazas que realizó Álvarez al secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, con pedir un allanamiento a la UBA y le recomendara que vaya "borrando todas las cosas porque se va a poner complicada".

Según refirió, esto no es un hecho aislado sino que es parte de una "política constante de amedrentamiento por parte del gobierno nacional hacia las autoridades, docentes y no docentes universitarios que se oponen a los hechos constantes de ataque hacia el sistema de educación superior".

Qué dijo Durán sobre el cruce entre Caputo y Yacobitti

En la previa a la marcha federal universitaria, el ministro Caputo aseguró que el exdiputado "gana seis veces más que cualquier ministro" y rápidamente salió a desmentirlo. "Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada", indicó a través de X.

Sobre este cruce en redes sociales, Durán indicó: "A Milei, Caputo y al Gobierno solos les quedan mentiras para sostener esta locura de desfinanciar a las universidades nacionales".