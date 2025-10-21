Una mujer debía $800 mil pesos a tarjetas de crédito, ignoró al banco y ahora deberá pagar una fortuna

Acumuló una deuda con dos tarjetas, nunca contestó la demanda y la Justicia la sentenció a pagar todo más los intereses.

Una mujer de Mar del Plata que contrajo una deuda de más de 800 mil pesos por no pagar los resúmenes de dos tarjetas de crédito y que jamás contestó a los reclamos del banco ni a la demanda judicial, fue condenada a raíz de esta decisión que tomó

La jueza Patricia Noemí Juárez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata, hizo lugar a un a demanda presentada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El caso comenzó en febrero de este año, cuando los apoderados del banco presentaron la demanda por cobro de pesos. La sentencia indica que todo ocurre luego de que la clienta había suscripto contratos por una tarjeta Visa y otra Mastercard y las utilizó, pero dejó de pagarlas.

tarjetas de credito.jpg

Qué dictaminó la Justicia por la deuda con las tarjetas de crédito

El punto clave de la sentencia fue a partir de que la mujer nunca haya brindado una respuesta a las entidades. "La demandada utilizó las tarjetas emitidas, pero no afrontó los pagos, ni tampoco abonó los intereses y gastos", señaló la presentación judicial.

De esta forma, la resolución de la demanda establece que la marplatense deberá pagar $825.940,28 más los intereses correspondientes en un plazo de diez días una vez que el fallo quede firme.

Tarjetas de Crédito. Las tarjetas de crédito, principales señaladas por las deudas de los argentinos.

Incluso, una vez que fue notificada judicialmente, nunca contestó. La jueza aclaró que si bien la "incontestación de la demanda" no obliga automáticamente al juez a darle la razón al demandante, en este caso se puede estimar que su silencio "es un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos sostenidos por la actora".

Luego de establecer que las partes se encontraban vinculadas por un contrato de solicitud de productos y servicios, Juárez señaló que "luego del estudio del plexo probatorio rendido en autos analizado a la luz de la sana crítica, concluyo que la demanda por cobro de pesos debe ser acogida, y con costas a la parte demandada en su calidad de vencida".

Estafa millonaria: encontró tarjetas de crédito y gastó alrededor de 10 millones de pesos

Una mujer fue detenida en la capital neuquina, acusada de utilizar tarjetas de crédito extraviadas para realizar compras por más de 10 millones de pesos en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti.

El procedimiento fue realizado en el barrio San Lorenzo por personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones de la Policía del Neuquén, tras una denuncia radicada en la página del Ministerio Público Fiscal por la víctima, quien advirtió los consumos luego de haber extraviado sus tarjetas bancarias.

A partir de la investigación y con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, los efectivos lograron identificar a la presunta autora y su domicilio en la zona oeste de la ciudad.

Con orden judicial, se llevó adelante un allanamiento que permitió secuestrar teléfonos celulares, documentación relevante, indumentaria con etiquetas y otros elementos vinculados con la causa. La mujer, de unos 30 años, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, acusada de estafa y defraudación mediante el uso de tarjetas ajenas.