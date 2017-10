Parque Norte: presentan un amparo ambiental

NEUQUÉN

Luego de que la Municipalidad admitiera mediante un informe que dos empresas privadas realizaron trabajos con materiales no permitidos y en zonas no autorizadas de Parque Norte, la Defensoría del Pueblo presentó un recurso de amparo ambiental contra el gobierno local y ambas compañías. A su vez, solicitó que la Justicia no levante la medida cautelar que suspendió todo tipo de tareas en la zona hasta tanto no se dé más claridad sobre el accionar de las constructoras.