Puerto Madryn: encontraron una bala de cañón sin detonar en el medio de la basura

Tras la inspección, se confirmó que el elemento hallado era un proyectil de artillería naval calibre 127mm que se encontraba sin detonar.

Puerto Madryn: un proyectil antiaéreo de guerra

El objeto encontrado se trata de una bala de cañón antiaéreo pesado como las utilizadas en muchas embarcaciones de guerra y estructuras navales a partir de la Segunda Guerra Mundial.

El proyectil fue clasificado como UXO, es decir, munición sin explotar y con potencial riesgo de detonación.

Un proyectil de guerra en el basurero de Puerto Madryn.

El personal de la División Explosivos realizó un registro fotográfico con referencias métricas para documentar el hallazgo. Posteriormente, los especialistas procedieron a retirar el proyectil del sitio, trasladándolo bajo estrictas medidas de seguridad para su peritaje técnico.

Algo llamativo relacionado con el hecho es que se trata del tercer hallazgo de este tipo producido en Puerto Madryn en pocos meses.

A fines del mes de marzo pasado, la Policía recibió un proyectil similar, de artillería naval, calibre 127mm, que un vecino encontró y entregó voluntariamente al personal de la Comisaría Segunda de la ciudad.

De acuerdo con lo que informó la Policía en esa oportunidad, el hombre manifestó que encontró el proyectil en la intersección del pasaje El Indio con la calle El Hoyo, y decidió entregarlo por precaución.

En aquella ocasión no se informó si la bala estaba en condiciones de detonar o no. No obstante, el artefacto quedó bajo custodia para ser analizado por personal especializado.

El otro hallazgo, en El Doradillo

Anteriormente, en los últimos días de enero, vecinos del barrio madrynense de El Doradillo fueron quienes alertaron al Centro de Monitoreo de Puerto Madryn e hicieron movilizar a la Policía por el hallazgo de un proyectil de guerra.

El elemento explosivo fue hallado en en la calle Benteveo, entre Los Flamencos y Las Bandurrias, de El Doradillo. Se trataba, también, de un proyectil de artillería naval, en este caso de calibre 120mm, que se encontraba tirado en el suelo, en la vía pública y, según constataron posteriormente, también estaba sin detonar.

De inmediato, personal policial junto con agentes especializados de la División Explosivos acudieron al lugar para garantizar la seguridad. Al arribar, los técnicos confirmaron que se trataba de un UXO (sin detonar) de artillería naval, un hallazgo inusual que generó preocupación en la zona.

Al igual que en los demás casos, la División Explosivos llevó a cabo un procedimiento minucioso, que incluyó la toma de secuencias fotográficas y mediciones exactas del artefacto, y el proyectil fue retirado del lugar con estrictas medidas de seguridad y trasladado a un área adecuada para su resguardo.