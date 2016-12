Pechi dice que Rioseco tiene que ir a internas en Cambiemos

Neuquén.- El intendente Horacio “Pechi” Quiroga tomó distancia ayer de las declaraciones del diputado nacional por el PRO, Leandro López, quien se mostró entusiasmo por sumar a Ramón Rioseco (FyPN) como candidato del frente Cambiemos.

El jefe comunal les restó importancia a los dichos del joven legislador y remarcó que, si bien las puertas están abiertas para todos, es un requisito excluyente para los que ingresen a las listas que declaren su afinidad con el presidente Mauricio Macri.

“Cuesta opinar sobre opiniones de Leandro porque muchas veces las dice con mucho entusiasmo y después, cuando empezás a charlar en profundidad, las cosas no han sido tan así como él dice”, remarcó.

Agregó que siente “un gran afecto” por el ex intendente de Cutral Co, pero que “en estas elecciones es muy problemático, porque se está poniendo en consideración la oposición o el apoyo al presidente Mauricio Macri y en eso no se puede estar dudando”.

Quiroga concluyó que para ser de Cambiemos, Rioseco tiene que ser oficialista.