Choque fatal en Añelo, sobre Ruta 7: cuál fue la causa, según un experto

La Ruta 7 en Tratayén, 20 kilómetros antes de Añelo , es conocida no solo por sus paisajes, sino por su peligrosidad. Camiones y camionetas de empresas que operan en Vaca Muerta van y vienen, curvas y contracurvas, falta de prudencia, visibilidad y mucho tránsito, son algunos de los factores que inciden en este escenario donde este miércoles se lamentaron dos muertes por un impactante choque .

"Por lo general los peritos no le ponemos demasiada expectativa a lo que pueden decir una parte o la otra, sino a los indicios ", expresó en diálogo con Telefé Neuquén y distinguió: "acá se va a analizar la posición final de los vehículos, las deformaciones que tengan, si se dan existencia o no de huellas de frenado previa, que te da la pauta de si alguien alcanzó a percibir el riesgo y reaccionar, o la ausencia".

choque fatal añelo

De esta manera, si bien aclaró que no es perito de la causa que está a cargo del Ministerio Público Fiscal, precisó que analizó la escena difundida en los medios de comunicación, poniendo especial foco en las características del lugar donde ocurrió: "Acá la mayoría de los accidentes son de magnitud con lesionados, alta velocidad, con muertos". En este sentido, apuntó que frente a las estadísticas de 40 accidentes en Ruta 7 en lo que va del año hasta el Chañar, "me animaría a preguntar a la Policía si esas estadísticas de resultados muerte no se concentran particularmente en la entrada a Tratayén".

¿Quién es el responsable del choque en Ruta 7?

Allí, según indicó, al ser zona de ingreso y egreso de camones, la gran mayoría de los accidentes de tránsito se da porque se incorporan vehículos a menor velocidad de los que vienen por la ruta o hay maniobras de sobrepaso, donde el auto que sobrepasa queda en la banquina contraria.

Respecto del accidente fatal en la zona de la curva de González, Prueger señaló: "en este siniestro, por lo que se observa, la zona de deformación que tienen los vehículos, si bien está establecido la colisión frontal, pegaron más del lado del acompañante de los dos vehículos", dijo y agregó: "el que invade carril quedó en la banquina contraria, y en este caso, el Gol el que circulaba en su carril, de Añelo hacia el Chañar queda sobre su carril, con el frontal orientado hacia su propia banquina, eso estaría demostrando que el que invade el carril es el Peugeot".

Además, también consideró que la falta de visibilidad es un factor, porque el sobrepaso se habría realizado en una curva, maniobra no permitida, donde la característica geográfica no permite ver, y el factor de la velocidad, que si fuera alta, fue la combinación que culminó en el trágico resultado de un choque fatal.

Perito Edgardo Prueger.jpg El perito Eduardo Prueger fue convocado en numerosas causas judiciales.

En este sentido, agregó que la siguiente etapa de análisis es la determinación de la velocidad del Gol y del Peugeot; y la mecánica, es decir, la razón por la cual se hizo el sobrepaso, si es que existió, aunque el mismo intendente de Añelo, que circulaba por el lugar, fue testigo.

Por otra parte, manifestó que otro elemento interesante en este siniestro es que uno de los conductores sobrevivió, en este caso, el que conducía el Peugeot hacia Añelo y analizó que se debe a las características de los autos: "Hay dos víctimas en un mismo vehículo y hay uno que sobrevivió, eso demuestra el factor del sistema de seguridad de los automóviles, no es lo mismo desplazarte en vehículos que son más frágiles a la hora de las colisiones".

En síntesis, analizó que "no parece ser una mecánica compleja" pero hizo hincapié en que más allá de los factores humanos porque es una área donde hay accidentes que ocurren con mucha frecuencia y tienen características similares: considerar que "evidentemente hay algo que favorece para que los hechos ocurran", y "hay algo en el lugar que invita a generar esas maniobras".

Por este motivo, concluyó: "no por nada es un lugar donde se la pegan, dicho en criollo, la entrada de Tratayén es puntualmente una zona de curva y contracurva, compleja, entonces hay elementos desde el punto de vista de infraestructura que favorece al índice de inseguridad".