El asesino de Luciano Hernandorena llegará a juicio detenido: ¿cuándo comienza?

El juicio por el crimen de Luciano Hernandorena , el joven de Cutral Co asesinado en una fiesta en septiembre de 2024, está cada vez más cerca. Un nuevo intento de la defensa por conseguir la libertad del acusado antes del debate volvió a recibir la negativa de la Justicia y finalmente se conoció cuándo comenzará el debate.

Cabe recordar que la teoría del caso de fiscalía es que el 1 de septiembre de 2024, cerca de las 6 y tras discutir con Luciano Hernandorena, Abarzúa le efectuó un disparo en la zona del pecho que le ocasionó la muerte. Ambos se encontraban en una chacra ubicada en el barrio Colonia 2 de Abril de Cutral Co, donde se desarrollaba una fiesta. Después de dispararle a Hernandorena, el personal de seguridad de la fiesta intentó retener al joven agresor, quien dejó caer el arma y escapó del lugar. Luego, se pudo determinar que el imputado se había trasladado hacia Añelo , donde fue capturado por la policía.

El delito por el cual el Abarzúa se encuentra acusado y bajo el cual llegará a juicio es homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor.

Rodrigo Gabriel Abarzúa crimen hernandorena.jpg

Durante una audiencia realizada esta semana en Cutral Co, el fiscal jefe remarcó que los riesgos procesales que se identificaron al inicio de la investigación se mantienen, tal como lo entendieron “11 jueces” en “seis audiencias” que se realizaron para analizarlos. “Y ahora se encuentra más marcada la necesidad de protección de los testimonios de los testigos, y esa libertad absoluta no puede ser cautelada de otro modo que no sea con una prisión preventiva”, afirmó.

Luego, indicó que “tenemos fecha de juicio de responsabilidad”, por lo cual pidió al juez de garantías Lisandro Borgonovo la renovación de la prisión preventiva por cuatro meses. A este pedido se sumó la querella en representación de familiares de la víctima.

La defensa particular, por el contrario, pidió que Abarzúa pase a cumplir una detención domiciliaria, con prohibición absoluta de contactar a testigos.

Tras escuchar a las partes y ante el avance de la investigación y sin que hayan variado los peligros procesales, el juez de garantías hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía y ordenó la extensión de la prisión preventiva hasta el 3 de septiembre.

luciano hernandorena crimen.jpg

Cuándo comienza el juicio

Tras la audiencia de control de acusación que tuvo lugar a mediados de abril, la Oficina Judicial agendó el comienzo del juicio por el crimen de Luciano Hernandorena para el próximo lunes 2 de junio.

La audiencia en la que se analizó la prueba a presentar por las partes duró alrededor de cuatro horas y tras ello se determinó no solo la figura penal por la que se acusará a Abarzúa, sino que además se estableció que más de 50 testigos pasarán por el estrado.

Por este motivo, se estima que el debate se extenderá al menos por una semana.

Un tribunal de tres jueces será el encargado de analizar toda la prueba.