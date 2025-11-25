Encontraron un hombre muerto en una zanja del barrio Almafuerte
Fue este martes por la mañana. Especialistas del Cuerpo Médico Forense y de Criminalística ya trabajan en la escena.
La Policía investiga por estas horas el hallazgo del cuerpo de un hombre en una zanja del barrio Almafuerte. El hallazgo generó conmoción en el barrio. Sería una persona en situación de calle.
Según pudo saber LM Neuquén, el hallazgo se produjo este martes por la mañana, cuando un vecino del barrio se dirigía a su lugar de trabajo y mientras caminaba en cercanías de una zanja sobre calle 1ro de Enero y Las Torcazas, se topó con el cuerpo de un hombre. El hallazgo se dio justo en el límite entre el barrio Almafuerte y Cuenca XVI y justo enfrente de la Sala de Salud Almafuerte.
De inmediato, dio aviso a la Policía, que se hizo presente en el lugar y convocó a su vez a personal de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, quienes ya realizan las primeras medidas.
NOTICIA EN DESARROLLO
