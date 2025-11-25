El clima en Neuquén

icon
26° Temp
38% Hum
Policiales
La Mañana Almafuerte

Encontraron un hombre muerto en una zanja del barrio Almafuerte

Fue este martes por la mañana. Especialistas del Cuerpo Médico Forense y de Criminalística ya trabajan en la escena.

Encontraron un hombre muerto en una zanja del barrio Almafuerte
Claudio Espinoza

La Policía investiga por estas horas el hallazgo del cuerpo de un hombre en una zanja del barrio Almafuerte. El hallazgo generó conmoción en el barrio. Sería una persona en situación de calle.

Según pudo saber LM Neuquén, el hallazgo se produjo este martes por la mañana, cuando un vecino del barrio se dirigía a su lugar de trabajo y mientras caminaba en cercanías de una zanja sobre calle 1ro de Enero y Las Torcazas, se topó con el cuerpo de un hombre. El hallazgo se dio justo en el límite entre el barrio Almafuerte y Cuenca XVI y justo enfrente de la Sala de Salud Almafuerte.

De inmediato, dio aviso a la Policía, que se hizo presente en el lugar y convocó a su vez a personal de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, quienes ya realizan las primeras medidas.

NOTICIA EN DESARROLLO

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso