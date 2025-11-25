Encontraron dos cuerpos y presumen que son los menonitas que arrastró el río Negro
Bomberos y la Policía encontraron los cuerpos de un hombre mayor de edad y una adolescente en la zona de búsqueda.
El domingo por la tarde tres integrantes de una comunidad menonita de General Conesa fueron arrastrados por las aguas del río Negro y se puso en marcha un gran operativo de búsqueda y rescate que hasta el lunes a última hora no había dado resultados. Este martes a primera hora se halló un cuerpo en la zona de rastrillaje y, horas más tarde, el de una segunda víctima.
La Policía confirmó el hallazgo de dos cuerpos, pero hasta el momento no fueron identificados. Se presume que se trata de dos de los desaparecidos, por las coincidencias de los cuerpos con las características de las personas buscadas.
El domingo por la tarde se pidió auxilio por la desaparición de tres personas en el río Negro. Una adolescente entró a bañarse y fue arrastrada por la corriente, por lo que su padre y un hermano, de 20 años, se tiraron a intentar salvarla, pero no pudieron salir.
Según fuentes policiales, el cuerpo hallado inicialmente es de un hombre mayor de edad y luego se encontró el cuerpo de una adolescente. Ambos fueron hallados por personal que hacía rastrillajes por tierra.
En la ribera del río Negro continúan los rastrillajes por tierra y con embarcaciones de Bomberos Voluntarios se recorren los distintos brazos del río Negro. Mientras tanto, se espera que sean identificados los cuerpos encontrados este martes por la mañana.
