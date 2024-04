Ladrón entró por tercera vez a la misma casa y lo atrapó la Policía

Según consignó Centenario Digital, todo ocurrió el miércoles alrededor de las 10, cuando el delincuente con intenciones de robo merodeaba por calle Leopoldo Lugones y eligió una vivienda en la que pudo detectar a simple vista que no se encontraba nadie. Aprovechando además el poco movimiento en la calle, rompió una cámara de seguridad, el sistema de alarma de la vivienda para que no lo delatara al ingresar y un candado hasta poder introducirse en la casa.

No obstante, a pesar de su sigilo, los vecinos no tardaron en percatarse del intruso y alertaron de la situación en un grupo de WhatsApp que comparten con los efectivos de la Comisaría 52, quienes rápidamente emprendieron viaje en un patrullero hasta el lugar señalado.

Justamente, gracias a la descripción de los vecinos, los policías lograron demorarlo a pocos metros de la vivienda y con varias pertenencias en su poder que al parecer había alcanzado a tomar del inmueble antes de retirarse, como un compresor, monederos y hasta una peluca.

La propietaria se encontraba trabajando por esas horas y se enteró gracias al aviso de los vecinos, por lo que fue urgente hasta el lugar y reconoció sus pertenencias ante la Policía.

ON - Comisaria 52 Centenario (5).jpg Omar Novoa

Posteriormente, la víctima indignada relató en diálogo con la FM Red Social 97.9 que en tres meses es la tercera vez que el mismo sujeto ingresa a la misma casa.

“Arrancó la alarma, hacemos la denuncia, lo agarran, pero es siempre lo mismo porque a las 12 horas lo suelta la Justicia. Lo toman como hurto simple, me robó hasta una peluca que no sé para que la quería, no sabés qué hacer porque te tienen de manos atadas, si haces algo terminas mal vos también”, expresó.

Además, la propietaria manifestó que el ladrón ha robado en otros domicilios: “Encima que la situación económica no está bien, nos deja peor. En esta lo alcanzamos a agarrar, lo que encuentra roba”, indicó.

Se supo además que los vecinos dijeron del sospechoso que utiliza un modus operandi muy común: pasa golpeando por las viviendas para "tantear" y así determinar si hay ocupantes en ellas, presuntamente para elegir su próximo objetivo.

Ladrón arrancó las rejas de una casa con una barreta

El fin de semana largo fue aprovechado por los delincuentes para cometer distintos tipos de ilícitos, en muchos casos favorecidos porque algunas familias dejaron sus hogares para disfrutar de unas minivacaciones. Fue más o menos lo que sucedió en el barrio Venecia I, de la localidad de Plottier, cuando dos delincuentes intentaron desvalijar una casa.

Según lo informado por la Policía provincial, el intento de robo se registró a plena luz del día, el domingo por la tarde. En apariencia, los delincuentes contaban con la información de que en una vivienda situada en el cruce de las calles Río Pilcomayo y Mar Egeo no se encontraban sus ocupantes y con total impunidad, arrancaron las rejas de una de las ventanas ayudados por una barreta y una pinza. Después, no tuvieron mayores inconvenientes para entrar y buscar objetos de valor.

A pesar de la audacia de los ladrones, los vecinos del lugar observaron la moto en que habían llegado y enseguida alertaron a la guardia de la Comisaría Séptima. En ese marco, se dispuso un inmediato despliegue y uno de los delincuentes fue apresado in fraganti cuando intentaba alejarse a la carrera.

El detenido se comprobó que tenía 32 años y fue llevado hasta la unidad policial. En tanto, la moto, marca Rouser, sin chapa patente, fue secuestrada al igual que la barreta y la pinza que utilizaron para arrancar la reja de la ventana.