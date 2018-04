Por no cumplirle a un vecino, Claro pagará $75 mil

Cipolletti. Le vendieron un aparato que dejó de funcionar al poco tiempo y le cobraron por servicios que no consumió y por líneas que no tenía. Hizo los reclamos ante Claro, que en todos los casos llegó a una conciliación, pero como no la cumplió ahora la Justicia de Río Negro condenó a la empresa a pagarle 75.000 pesos. No serán cobrados por el usuario.