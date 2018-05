Prezzoli recalcó que "es el único intendente que no se ha comprometido con la educación. En toda la provincia del Neuquén los municipios trabajan activamente con el mantenimiento escolar y en la ciudad de Neuquén es el único caso donde no se da. Es el único intendente que se ha desatendido de esa responsabilidad". Y añadió: "Hacer política barata en este momento es parte de las prácticas propias de la vieja política".

"La crítica al gobierno no es constructiva, porque no aporta absolutamente nada. Es demagógica y populista, en el sentido de que habla de la educación, pero no aporta nada. Simplemente hace una chicana o una crítica, no genera ningún bienestar", insistió el ministro de Gobierno.

En otro párrafo, Prezzoli indicó que "nosotros lo convocamos a ponerse al frente de una real necesidad, que forma parte de sus competencias y sus deberes, que es trabajar para bajar la tarifa de luz". En tal sentido se refirió al proyecto que el MPN impulsa en el Concejo Deliberante para reducir las tarifas un 30 por ciento y que no ha prosperado por el rechazo del oficialismo municipal.

"Fíjese qué paradoja, porque en su propio espacio político el presidente Macri le está pidiendo a todos los dirigentes que trabajen activamente para reducir el impacto de las tarifas y el intendente Quiroga, que se precia de pertenecer a ese espacio político, se está negando a llevar adelante la toma de decisiones para dejar de recaudar un 30 por ciento que no tiene nada que ver con la luz", enfatizó el ministro.

Y agregó en forma contundente: "Son todos conceptos que están dentro de la factura de luz, que tienen que ver con una decisión de recaudar para el municipio de Neuquén y que, por lo tanto, es el momento de eliminar esa carga que nos cuesta a todos los vecinos y vecinas de Neuquén más de 160 millones de pesos anuales y que van a las arcas municipales sin reflejarse en una mejora en el servicio".

