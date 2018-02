Â¡QuÃ© dolor!Â  En pleno show a Noelia se le enredaron las boleadoras y terminÃ³ con el ojo morado

"Se enredaron las boleadoras, me golpeé y me abrí la ceja. Sangré mucho y me re dolió. Me sigue doliendo muchísimo. Dejé un charquito de sangre sobre las tablas", explicó la vedette sobre el accidente que la obligó a dejar rápidamente el escenario.

"El error fue mío, si no nunca se habrían enredado, sinceramente. Me abrí la ceja y me tuvieron que pegar la piel con pegamento para que no me quede cicatriz. Por suerte, me hicieron unas placas y el cráneo está perfecto. Ahora, por unos días voy a estar con reposo", agregó Noelia, llevándole tranquilidad a sus fanáticos.

Embed

LEÉ MÁS

Noelia Marzol quiso innovar con el skate pero algo le salió mal...

El programa de Gasalla va tomando forma