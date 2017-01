Quieren fotomultas para erradicar los basurales

Neuquén.- La poca conciencia ecológica en la comunidad neuquina podría imponer una medida por demás inédita: cámaras de seguridad para dejar en evidencia a vecinos que tiren basura en las calles. La propuesta será presentada en un proyecto de ordenanza por el MPN con Marcelo Marchetti como cara visible.

El edil no descarta la posibilidad de abrir la ordenanza a consulta una vez que haya sido aprobada. A riesgo de caer en un panóptico virtual, desde este sector del Concejo Deliberante buscan erradicar micro y macro basurales clandestinos desparramados por Neuquén y las bardas aledañas. Marchetti precisó que hay entre 150 y 200 automóviles que tiran constantemente basura en forma indiscriminada por los distintos focos no habitados, como la meseta y acueductos de la capital.

La idea es tener un mapa de relevamiento para lograr una inmediata intervención. Una vez detectados los sectores, se pondrían cámaras de vigilancia para identificar infractores. Las amonestaciones, si bien aún no fueron precisados los montos, tendrán carácter ejemplificador y una política de tolerancia cero. A los infractores se les quitará el vehículo, que podrán recuperar una vez abonada la deuda.

Por la situación, el MPN culpó al Poder Ejecutivo local de permanecer pasivo ante la progresiva acumulación de basura. “Para nosotros el Municipio no ejerce el poder de policía”, explicó el concejal. En el 2011 entró en legalidad una ordenanza que declaró una zona periférica no habitada de 1600 hectáreas en emergencia ambiental y exigía la presencia física de una guardia, medida incumplida hasta el momento. Sin embargo desde el MPN plantean que hay que seguir insistiendo y se mostraron muy conformes con la herramienta.

Otra de las previsiones del proyecto apunta a destinar lo recaudado por las multas a generar un fondo específico para campañas de concientización ecológica en varios ámbitos para generar conciencia del manejo responsable de los residuos. Se perfila a que la omnisciencia invisible sea responsabilidad del Municipio con articulación directa con la Policía para una acción efectiva contra el ciudadano contaminador. Según Marchetti, no descartan una resistencia por parte del bloque oficialista argumentando falta de fondos. Sin embargo, aseguran que las condiciones económicas están dadas para enfrentar una empresa de este tipo y seguirán pujando por la aprobación de la ordenanza.

Según la Secretaría de Servicios Urbanos, hay unos 234 microbasurales en la ciudad.

Cómo funciona el servicio

La separación en origen es el primer objetivo del procedimiento para reciclar la basura. Esto va al centro de disposición final de residuos. Hay incluso estaciones de trasferencia: uno en Alto Godoy y otro en José Rosa y Ricchieri. Están abiertos todos los días de 8 a 20, y se puede arrojar todo tipo desechos. En tanto que en la delegación Progreso existe un contenedor destinado exclusivamente a residuos electrónicos.

Por otro lado, está el centro de disposición final de residuos para separación y reciclaje, que aún no funciona. El Municipio lleva una tarea que va lenta, que es trabajar con la gente que conforma una cooperativa y que se está capacitando. Hace dos años que está en proceso y aún no se efectiviza.

“El municipio neuquino no hace uso de su poder de policía para controlar el tema de la basura. Si el vecino no toma conciencia, lo dejan. Yo no voy a quedarme con los brazos cruzados”. Marcelo Marchetti. Concejal del MPN

120 toneladas de basura diarias.

Son arrojadas por la población neuquina. Esto significa casi 30 millones de kilogramos de basura al año más las 300 toneladas que recolecta la empresa Cliba de los cestos particulares y demás centros de recolección.

Retiran 350 toneladas de residuos pesados

En apenas una semana, personal de la Subsecretaría de Limpieza Urbana sacó más de 350 toneladas de residuos voluminosos de Melipal, en el marco de un fuerte operativo puerta a puerta coordinado con la comisión vecinal del barrio. “Gracias a la excelente respuesta de los vecinos, lo extendimos hasta el 3 de febrero”, indicó el titular del área, Cristian Haspert.

“Estamos sacando entre 12 y 15 camionadas diarias de desechos voluminosos en medio de una fuerte logística con siete camiones volcadores, dos palas cargadoras, una minicargadora y siete operarios que levantan el residuo chico que la máquina no puede cargar”, comentó.

Haspert destacó que la limpieza del barrio, que inició el lunes 16 y se ampliará a más sectores de la ciudad, fue dispuesto por el intendente Horacio Quiroga luego de una reunión que mantuvo con autoridades de la vecinal de Melipal.

Indicó que de manera inmediata se organizó el plan de trabajo y el barrio fue organizado en cuatro sectores, de los cuales uno se completó y el segundo se encuentra en la etapa final.

Estamos sacando entre 12 y 15 camionadas diarias, el equivalente a 50 toneladas diarias de voluminosos”, dijo y puntualizó que la respuesta de los vecinos “es muy buena, lo único que les pedimos es que no mezclen voluminosos con domiciliarios porque de eso no nos ocupamos. Para eso el Municipio a través de la empresa Cliba levanta las bolsas de residuos de prácticamente toda la ciudad seis días a la semana”. Y aclaró: “Sí levantamos escombros, ramas y restos de cortes de césped, además de heladeras, cocinas, neumáticos y esqueletos de bicicletas viejas que se cargan en camiones y se lleva para su disposición final al Complejo Ambiental que queda en la meseta”.

El subsecretario insistió en que “por la buena respuesta de los pobladores extendimos una semana más el operativo de limpieza. Para nosotros, cuanto más voluminosos saca la gente a la vereda y nosotros más juntamos, más exitoso es el operativo”.

Por otro lado, mencionó que por disposición del intendente Quiroga, la agenda de limpieza en los barrios está abierta y el 30 de enero iniciará un nuevo operativo en Bouquet Roldán. “El año pasado estuvimos, pero en 2017 daremos la vuelta por la ciudad”.