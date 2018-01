Rial volvió a tirarle un palito a Canosa

La larga disputa mediática comenzó cuando Canosa dejó el programa de Rial para arrancar su tira propia, tras pasar uno de los peores momentos de su vida. “De Intrusos me fui con un ataque de pánico. Me sentía física y emocionalmente mal. Ahora lo miro a la distancia y me da ternura. Yo no me sentía cómoda y no lo podía expresar”, contó Viviana tiempo después.

El nuevo episodio suma más leña a un fuego que parecía extinto. ¿Habrá reconciliación?.