Robaron un banco en solo un minuto: se llevaron bolsas de dinero, chocaron y robaron otro auto para escapar

El escape se complicó cuando chocaron el vehículo, irrumpieron en una vivienda y amenazaron a una familia. Imágenes impactantes.

Cuatro delincuentes asaltaron una sucursal del Banco República (BROU) en Pando, Uruguay , y escaparon con bolsas llenas de dinero a bordo de un Mercedes Benz de alta gama. El asalto ocurrió en pocos minutos.

El espectacular robo se dio el lunes por la tarde en una sede de la entidad estatal ubicada en una ciudad del departamento de Canelones ubicada a 35 kilómetros de Montevideo . Tras concretar el golpe, los ladrones emprendieron una rápida fuga.

Pero el escape se complicó pocos minutos después, cuando chocaron el vehículo . Para continuar la huida, irrumpieron en una vivienda, amenazaron a una familia y le robaron una camioneta .

Los delincuentes llevaban bolsas con grandes cantidades de dinero que acababan de robar. Tres de ellos iban con la cara tapada y uno llevaba la cara descubierta. Iban armados. Llevaban el dinero en bolsas de consorcio.

La Policía uruguaya trabajaba en la noche de este lunes dentro de la sucursal para tener los primeros indicios para la investigación.

Los primeros datos, consignados por el noticiero Subrayado de Canal 10, indican que los delincuentes llegaron a la sucursal en el auto Mercedes Benz, con dos escopetas y dos armas nueve milímetros y robaron la sucursal. Además de ir encapuchados, los delincuentes cometieron el robo utilizando guantes

De película: robaron el banco en solo un minuto

El robo se perpetró en apenas un minuto, todo indica que los delincuentes ya sabían dónde encontraban el dinero que estaban buscando para llevarse.

Hubo un amplio despliegue policial en la zona, que incluyó el uso de helicópteros para seguir desde el aire el procedimiento.

La gerenta general del Brou, Mariela Espino, informó a ese noticiero que en el momento del robo había funcionarios trabajando y también clientes. Solo uno de los funcionarios fue golpeado, pero fue atendido en el lugar y está fuera de peligro.

La institución confirmó que los delincuentes robaron dinero pero en un primer momento no pudieron determinar cuánto.

Fuga y choque: así intentaron escapar los ladrones

Tras el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente, pero a los 10 minutos, en la zona de Barros Blancos, chocaron. Al menos cuatro de ellos fueron hasta una casa ubicada a mitad de cuadra, rompieron una ventana y amenazaron a una familia para que les entregue las llaves de un auto.

Los familiares decidieron no darle la llave del auto. “Estábamos en el comedor de casa, mirando tele. Vienen cinco personas a pedirnos la llave del vehículo. Les dijimos que no la teníamos pensando que era una joda. Patearon el ventanal y se metieron puerta adentro. Me apuntaron con el arma, me pidieron la llave y les dije que no la tenía. Entonces, se fueron”, relató la dueña de la casa.

Tras esa negativa, los delincuentes decidieron volver a la calle, donde circulaba una Fiat Fiorino, la que robaron amenazando de muerte al chofer antes de darse a la fuga.

La mujer vio que, a unos 50 metros, los delincuentes pararon esa camioneta. “Iban como cuatro personas en la camioneta. Son vecinos de acá del barrio”, agregó.

Consultada sobre el diálogo que mantuvo con los delincuentes, la mujer dijo que los delincuentes solo querían la llave. “Por suerte no nos lastimaron ni nos hicieron nada, pero el susto lo pasamos”, contó.

La dueña del hogar dijo que “no entendía nada” cuando se encontró con la situación: “Pensamos que era una joda, no caímos ninguno de los dos. Hasta que en cierto momento vimos que era verdad: cuando rompieron el ventanal”.

El Mercedes Benz fue abandonado en el lugar luego de que los asaltantes perdieran el control mientras intentaban escapar de la Policía. En medio de la persecución, terminaron impactando contra una cuneta y debieron continuar la fuga a pie.

El asalto se produjo cuando la sucursal ya estaba cerrada al público, en un horario en el que no se permitía el ingreso de clientes, y pocas horas antes de un feriado no laborable.