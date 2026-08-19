Poliamor: la historia de la trieja argentina que se casó, tienen 12 hijos y una pasión por Boca

La relación comenzó de manera inesperada y se convirtió en un proyecto de vida en común que decidieron formalizar. Tuvieron que pagar una multa por la ceremonia.

La historia de amoro entre Walter, Aldana y Fiama se selló con un casamiento en Uruguay.

Walter, Aldana y Fiama conforman una trieja , una relación poco convencional que, con el paso del tiempo, se transformó en una familia. Los tres comparten su vida cotidiana y encontraron una manera propia de organizar su hogar y sus vínculos que sellaron con una boda en Uruguay .

La historia comenzó cuando Aldana conoció a Fiama a través del trabajo de su marido. Lo que inicialmente Walter tomó como una broma terminó convirtiéndose en una relación que los llevó a tomar decisiones juntos y a formar una familia numerosa .

Ahora, la “trieja” santafesina decidió formalizar su amor con una particular celebración en el país vecino, donde se casaron y festejaron con temática de Boca . En total, los tres tienen 12 hijos, comparten casa y cama, aunque su unión no cuenta con reconocimiento legal ni en Argentina ni en Uruguay.

Casamiento en Uruguay, pero con pasión argentina

Como en el país vecino tampoco es legal un casamiento de a tres, Aldana, Fiama y Walter tuvieron que pagar una multa para celebrar la unión.

La fiesta tuvo temática de Boca Juniors, el club del cual son fanáticos. El novio usó una corbata dorada, la torta tenía una camiseta azul y amarilla en el centro y al cortar la torta, el interior también tenía los colores de Boca. Después de la ceremonia en Uruguay, festejaron en Santa Fe con 100 invitados.

La historia de la trieja santafesina

Walter y Aldana llevan 13 años juntos. Fiama se sumó hace tres meses. La historia arrancó porque Fiama trabajaba con Walter: Aldana la conocía del trabajo de su marido, se hicieron muy amigas y según ella misma contó, se dieron cuenta de que se parecen mucho en todo.

La propuesta de abrir la relación la hizo Aldana. “Tuvimos una de esas conversaciones de dónde vas y cuál era la respuesta de él”, contó. “Entonces le dije: ya que querés tener otra, agreguemos otra a nuestra pareja”. Walter creyó que era un chiste. No lo era. Primero lo hablaron entre los dos, y después Walter habló con Fiama.

Fiama admitió que la propuesta la sorprendió. “Primero lo tomé como una propuesta solamente de él”, dijo. “Cuando me dijo que no, que la propuesta había sido de Aldana, ahí fue otra cosa”.

Hoy, los tres hacen prácticamente todo juntos y llevan adelante una vida familiar compartida, basada en la convivencia y en el vínculo que construyeron con el paso del tiempo. Comparten casa, cama e intimidad, una dinámica que, según explicaron, forma parte de su vida cotidiana y que viven con naturalidad. “Dormimos los tres juntos, tenemos una cama grande”, confirmó Walter en diálogo con TN.

Desde que su historia se viralizó y comenzó a generar repercusión, los teléfonos y las redes sociales no paran de sonar, con mensajes, comentarios y consultas de personas sorprendidas por su particular historia de amor. “Es algo que desbordó todo”, reconocieron, al referirse a la enorme repercusión que alcanzó su relación.

A pesar de la exposición y de la atención que despertó su historia, los tres se mostraron felices, tranquilos y conformes con haber contado públicamente cómo es su vida en familia.

Lejos de mostrarse incómodos por la repercusión, hablaron con naturalidad sobre el vínculo que comparten y dejaron en claro que atraviesan este momento unidos. “Somos muy felices, muy felices ”, dijeron al cierre de la entrevista.