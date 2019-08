Rumbo. PAE migra al shale oil en Lindero Atravesado

El área es un joya que desde 2013 produce tight gas (gas entrampado en arenas compactas), pero debido a la complejidad que tiene hoy el mercado, desde 2018 la compañía de los Bulgheroni se metió en otros planes para continuar con su desarrollo. De hecho, pasó de producir 300.000 m³/d de gas a más de 3.500.000 m³/d en solo tres años.

Otro escenario

Si bien hoy no es el mejor escenario para las proyecciones en la Cuenca Neuquina, por la incertidumbre que generó el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19, que congela a $45,19 el barril Brent, fuentes de la compañía indicaron que el proyecto seguirá adelante, aunque no hay un plazo definido y tampoco con un monto cerrado de inversiones. Lo cierto es que la empresa comenzará a producir petróleo no convencional de manera masiva con una apuesta a futuro a Vaca Muerta.

La apuesta de PAE en este yacimiento es grande, y los 46 pozos son un horizonte amplio de producción en los próximos años.

Es un área compleja que, con el tight gas, la compañía tuvo que llegar a Grupo Cuyo, integrado por las formaciones Lajas y Molles, que está a más de 3000 metros, a mayor profundidad de lo que está Vaca Muerta. Así empezó a investigar el aumento de etapas de fractura y las ramas laterales de los pozos exploratorios.

Por ahora, el petróleo no convencional de esa área se lleva en camiones a una planta de tratamiento de crudo ubicada en el sector oriental del yacimiento.

La decisión de migrar a esa ventana se dio en el contexto en que el yacimiento quedó fuera de la Resolución 46, que subsidiaba de manera escalonada el precio del gas.

El plan implica la construcción de 13 locaciones múltiples: dos, las WP039 y WP046, de 33.288 m² de superficie; ocho locaciones, las WP040, WP041, WP042, WP043, WP045, WP047, WP048, WP049, de 18.364 m² de superficie, otra locación -WP037- de 36.005 m² y, por último, el pad WP038, de 32.063 m² de superficie.

De acuerdo al informe de gestión ambiental presentado al gobierno neuquino, cada locación contará con una zona para instalar un colector de producción sobre el lateral sureste, un campamento sobre el vértice suroeste y una playa para tanques de almacenamiento de agua sobre el lateral oeste de este yacimiento estrella de la cuenca.