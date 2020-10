San Martín: abrieron el hotel del ISSN para paciente con Covid

“Ayer (por el este lunes) a las 18 tuvimos que internar en el hotel del ISSN de San Martín de los Andes para una paciente que no podía aislar con su familia. En estos casos se recurre al hotel. Se trata de una enfermera, de una compañera del sistema de salud”, señaló Sáenz en declaraciones a LU5 .

El funcionario dijo que el hotel fue acondicionado hace tres meses para atender situaciones de este tipo. Para eso se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud y el ISSN. El hotel cuenta con una guardia nocturna y un voluntario que se encarga de mantener la comunicación entre el paciente y Salud.

Tuvieron que acondicionar la primera planta del edificio para recibir pacientes Covid, cubrieron con un nylon especial la alfombra que recubre pisos y paredes. Las habitaciones cuentan con una cama y un baño para cada paciente, además del contar con wi-fi y teléfono.

“La idea es evitar las cadenas de contagio, cuando en la casa particular no se cuenta con una habitación separada del resto de los convivientes, se tiene que utilizar fuera de la vivienda. La gente no puede alquilar y necesita que le lleven comida. Tiene que estar 14 días”, sostuvo Sáenz.

Explicó que se trata de una alternativa que empezaron a utilizar para estas personas que no pueden estar aisladas de su núcleo conviviente en su propio domicilio.

Hotel- ISSN. SMA.jpg

Sáenz dijo que rigen restricciones en esa localidad cordillerana en cuanto a las reuniones sociales ya sea al aire libre como en ámbitos cerrados. “El grupo familiar pueden salir las salidas recreativas, pero no es para acampar, usar la lancha. Es difícil controlar esto. Lo que necesitamos es aflojar con el tema de los contagios porque el sistema se satura”, añadió.

El Jefe de la Zona Sanitaria IV, señaló que en San Martín de los Andes tienen 16 casos positivos de Covid-19. “Me preocupan varios enfermeros positivos, en algunos el nexo es el trabajo. Quizás algún descuido, no en el momento de atender pacientes, pero si en el descanso”, agregó.

Respecto a Junín de los Andes, dijo que, luego de esos brotes de septiembre, ahora tienen uno nuevo con 28 pacientes activos, que tuvo como nexo un supermercado que tuvo que cerrar. “Ahora hay una línea de otro conglomerado a partir de la delegación del BPN donde hay un positivo y 9 aislados. En el supermercado son 5 positivos. Lleva casi 30 positivos en Junín por eso se restringieron aún más las medidas como el cierres de negocios”, detalló.

Sobre Las Coloradas dijo que estaban preocupados porque había seis conglomerados. Aunque indicó que, “aparentemente está controlado, a baja escala se salió a hacer un detecAR. Tenemos 30 casos positivos, el primer caso falleció anteayer en la clínica Chapelco. Siete personas requirieron internación, por tratarse de mayores con patologías previas”, aseguró.

Dijo que en Villa La Angostura hay 2 ó 3 casos, tras el brote de casi 70 positivos en la segunda quincena de septiembre, “por suerte está todo cerrado y hubo más restricciones y luego se fue libreando”.