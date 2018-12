La cantidad de días perdidos por los paros siempre fue objeto de polémica. De hecho, los padres siempre han señalado diferencias respecto de la contabilizaicón que hace el organismo público.

Respuesta Gonzalo Heffesse, director provincial de Planeamiento, Estadística y Evaluación del CPE, explicó que al ser consultados por el observatorio respondieron que sí tenían un sistema de información, que no contabilizaba los días perdidos, pero que esto no significaba que no tuvieran otro sistema que sí lo hacía.

“La citada encuesta consultaba si la provincia contaba con un sistema propio de gestión e información educativa, a lo que se respondió positivamente, siendo que desde más de diez años se encuentra implementado y vigente el Sistema Integral de Unidades Educativas, el cual permite el registro, ejecución y análisis de los diversos procesos que acontecen en cada uno de los establecimientos educativos. Todas las respuestas subsiguientes estuvieron asociadas a las características de este sistema, y no al sistema educativo en su conjunto”, explicó el funcionario provincial.

Neuquén tuvo una larga huelga este año y producto de ello los docentes neuquinos, y después los estatales, lograron que el gobierno provincial incorporara una cláusula gatillo en la actualización trimestral de los salarios.

“Fue un informe malicioso”

Heffesse consideró el informe del observatorio como “malicioso” y explicó que respondieron a la encuesta sin problemas. Dijo que no se aclaró sobre la existencia de los sistemas donde cada institución carga los datos de clases de los alumnos y que también cuentan con otro para tener toda la información de los docentes.

