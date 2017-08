"Si no ponen los colectivos en la calle no hay diálogo"

El gerente de Relaciones Humanas de Autobuses Neuquén, Fabio Violante, dijo que no entiende las razones de la medida de fuerza que inició un grupo de choferes esta mañana. Además aseguró que "si no ponen los colectivos en la calle no hay diálogo" para destrabar el conflicto.