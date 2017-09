Suman puntos fijos para recibir basura reciclable

Así lo explicó ayer Silvia Gutiérrez, subsecretaria de Medio Ambiente de la ciudad, quien detalló que ya se comenzó a trabajar con algunas instituciones educativas para implementar estos centros de recepción de basura y que con las cadenas de supermercados se hará con aquellas que adhieran y acuerden los lugares de recepción del material dentro de esos predios.

“Todo tiene que estar limpio y seco. Puede ser papel, plástico, metal, vidrio, corcho o telas. Vamos a informar dónde estarán ubicados estos puntos verdes y será una de las acciones tendientes a mejorar lo del servicio domiciliario”, señaló la funcionaria municipal.

Gutiérrez precisó que esto irá acompañado de una campaña publicitaria y aclaró que no se dejará de lado la que se viene haciendo respecto de la separación de origen en los hogares, donde los materiales reciclables deben sacarse para su recolección los lunes y jueves de 20 a 21. “Lo de las casas no lo vamos a descartar, vamos a sostenerlo porque además pretendemos mejorar la calidad de lo que se obtiene y así sumar más opciones. Lo mismo que las campañas en los medios para seguir concientizando sobre la importancia de respetar los días y horarios”, agregó Gutiérrez.

Dijo que lo ideal sería que cada vez más personas se sumen a la separación, pero como esto en la actualidad no sucede, se pensó ahora en implementar los mencionados puntos verdes.

Sistema

A comienzos del año pasado la Municipalidad lanzó el plan de separación en origen de los residuos, dividiendo secos y húmedos. Se realizaron fuertes campañas publicitarias pero el resultado no fue el esperado, ya que se estima que sólo un 10 por ciento de la población realiza esta tarea de manera correcta.

Por esta razón, la mayor parte de lo que trasladan los camiones de Cliba termina como disposición final y no con destino al reciclaje.

Lo de los puntos verdes se sumará a la tarea que ya realiza la Municipalidad en cuanto a colaborar con la separación y que consiste en un servicio con vehículos y personal que recolecta residuos secos en supermercados, industrias e instituciones públicas que desechan gran cantidad de material reciclable, como cartón, papel y plásticos.

Cultural

El reciclado y funcionamiento de la planta dependiente del municipio fue un tema tratado hace poco tiempo en el Concejo Deliberante, adonde asistió Gutiérrez. Para Santiago Montórfano, quien actualmente ocupa la presidencia del cuerpo en reemplazo de David Schlereth, “hay que incrementar la campañas de concientización, es un tema cultural el que los vecinos se involucren. Es difícil cambiar una conducta social, pero en eso estamos trabajando”, dijo.

15 mil kilos de basura por mes se recicla en la ciudad

Esto surge de lo que se recibe a través de la separación de residuos en el Centro Ambiental Neuquén. El material llega de los shoppings, supermercados, empresas e instituciones públicas, y, en mucha menor medida, de la separación de residuos que se realiza en los domicilios.

“La planta está funcionando”

Silvia Gutiérrez afirmó que el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) está recibiendo residuos para reciclar, pese a que bajó la cantidad de gente que trabaja en la cooperativa que realiza esta tarea.

Señaló que la planta se alimenta de grandes generadores de residuos secos, que son los súper, los hipermercados e instituciones públicas como la Anses y AFIP. Dijo que este material llega en un horario de tarde y que la visita que realizaron los concejales de la oposición hace algunas semanas fue en momentos que se reciclaba lo poco que se trae de residuos domiciliarios. “Cuando la planta trabaja con lo residencial no tiene la misma calidad porque llega mezclado y eso fue lo que se vio. Pero no es cierto que no tengan material bueno”, indicó Gutiérrez.

Respecto de la cooperativa que se desempeña en el lugar, sostuvo que se trata de una entidad “independiente que toma a su gente, reparte y se controla. Un día van cinco, al otro diez y en otra oportunidad pueden llegar a quince personas; es lo natural”.