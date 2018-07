Así lo reflejó Carlos Tevez, quien desde suelo norteamericano habló de su futuro en el Xeneize y de la competencia ante la superpoblación de figuras en la delantera azul y oro.

“A mi edad, soportar la exigencia es importante”, fue la frase que empleó Carlitos, de 34 años, para reflejar su momento. “Sé que son algunas de las últimas pretemporadas, lo siento diferente”, amplió dejando claro que el ocaso de su carrera está a la vuelta de la esquina.

Ante este factor ineludible para Guillermo Barros Schelotto, la pregunta sale sola: ¿cuáles son las chances de que el Apache entre en el 11 titular?

Desde su regreso a Boca, Carlitos jugó 15 partidos y en todos ellos fue titular. Sólo salió del once por lesiones.

Con Wanchope Ábila en gran nivel el semestre pasado al igual que Cristian Pavón, Darío Benedetto recuperado (y ya anotando goles en amistosos), la llegada de Sebastián Villa y sobre todo la de Mauro Zárate, parece ser el corolario para elevar la vara y hacer que el ex Manchester sienta la presión con más rigor.

Sus números desde su regreso no son un dato menor: 15 partidos disputados con 5 goles y 2 asistencias, un promedio de 0,33 goles por encuentro, una buena cifra para un delantero que no es de área.

Pero los números además tienen otra lectura. Carlitos nunca fue suplente (salvo en situaciones de lesión), una situación que puede generarle un conflicto al Mellizo por marginar a un referente.

El Apache advierte esta situación y hoy lo admitió. “Estoy obsesionado con la Libertadores. Si veo que no puedo más o no le estoy haciendo bien al club, daré un paso al costado”. Quien avisa no traiciona, dicen. ¿Podrá reinventarse Carlitos para levantar el título continental?.

“Estoy obsesionado con ganar la Libertadores. Pero si veo que no puedo más o no le estoy haciendo bien al club, daré un paso al costado”. Carlos Tevez, su obsesión copera y un análisis de su futuro

5 goles anotó desde su regreso

El Apache tiene un promedio de gol cercano al 0,33 por partido desde que volvió a Boca a principios de 2018, en un total de 15 partidos jugados como titular.

Carlitos tiene una ventaja. Bambi Flores, Ex futbolista y referente regional

Tevez todavía está para pelear por un lugar, más allá de que hayan traído varios refuerzos. Creo que el último torneo se le notaba una merma porque estuvo afuera y volvió. Hay que ver si eso se puede volver a mejorar en un fútbol argentino que no es fácil. A los que llegan les va a costar acostumbrarse a la camiseta de un club como Boca, en eso Carlitos tiene una ventaja. El caso de Benedetto, por ejemplo, le costó pero pudo adaptarse y aportar con sus goles. También se va a ver la personalidad del técnico, si le toca salir a Tevez, no tiene que haber un problema. Es un ídolo y a los entrenadores les cuesta porque no tienen la personalidad suficiente para mandarlos al banco, eso ya no depende de Carlitos y puede llegar a ser un problema para Barros Schelotto. A futuro, Tevez puede jugar un tiempo más, pero por lo que he visto está más cerca de su retiro.