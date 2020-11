Tras el choque con Tevez, el arquero de Newell's se pierde todo el torneo

El arquero de Newell's Old Boys, Alan Aguerre, quien sufrió este domingo una luxación en el codo derecho durante un choque con el delantero Carlos Tevez , de Boca Juniors, no jugará por tres meses, mientras los médicos del club rojinegro evalúan si deberán someterlo a una cirugía. Es decir, teniendo en cuenta que el campeonato finaliza a fines de enero, queda claro que el 1 leproso se perderá lo que resta del mismo.

"Aguerre no va a jugar por tres meses. Si fuera un jugador de campo le enyesarían el codo y en un mes volvería a jugar, pero como es un arquero no se quieren arriesgar. Según cómo le den los estudios, van a decidir si lo operan o no", dijo un allegado a la dirigencia de Newell's.