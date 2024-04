Cómo sigue la situación de los chilenos multados por supuestas picadas

autos secuestrados chilenos por las picadas Los autos secuestrados por correr picadas.

Fernando aseguró que les ofrecieron hacer un descargo, pero en caso de no aceptarlo tenían que acercarse con un abogado. "Ellos quieren hacer las cosas en paz, no quieren hacer ningún lío, pero la verdad los han tratado muy mal", aseguró.

Los ciudadanos chilenos quieren soluciones

Los ciudadanos chilenos aseguraron que quieren resolver el conflicto para poder volver a su país y que no pueden quedarse más tiempo en Argentina. "Nosotros no estamos en condiciones de permanecer otros 10 o 15 días acá. Es más, ni siquiera es seguro que ese sea el plazo porque les preguntamos una fecha para ir y dijeron días al azar. Consideramos que en todos lados tiene que haber una planilla de la multa por el tipo de infracción, pero parece que no", observó Harold Crepo, uno de los hombres afectados, en diálogo con LMNeuquén.

Además, contó que varios vecinos los han contactado para solidarizarse con ellos y todos se muestran sorprendidos por los lapsos de tiempo ya que la mayoría lo resuelve en un máximo de 48 horas. "Estamos dispuestos a pagar y a hacer las acciones que nos digan, no entendemos por qué tanta demora", cuestionó.

Harold contó que la repercusión de la noticia les trajo muchos problemas en su país. "Allá están nuestros trabajos, nuestras familias, entonces que se digan cosas que no son, como que corríamos carreras y que intentamos huir, nos ha traído problemas, porque no es así y nos hace quedar mal a nosotros", sostuvo.

"No queremos hablar con abogados porque además no somos de acá, entonces no conocemos a nadie, esa es una desventaja. No podemos quedarnos indefinidamente, nos tienen que dar una fecha, nosotros queremos solucionar todo lo antes posible. Necesitamos arreglar esto", concluyó.