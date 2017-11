“Yo no estoy para defender a nadie, si no tendría que ser abogado. Mi hermano falleció en un accidente de autos y nadie dijo nada. Hoy me dicen a mí que estoy con un asesino. No sean hipócritas, que yo ni nadie tiene el derecho de juzgar”, escribió ante la polémica que se desató por la foto junto al ex boxeador, condenado a tres años y siete meses de prisión por atropellar en 2010 a una embarazada de 20 años en Mar del Plata.

“¿Acá somos todos inocentes? ¿Todos cruzan por la senda peatonal, salen a bailar y no toman, respetan los semáforos, son todos conscientes? No me jodan por una foto”, añadió en defensa del ex púgil, hoy con “libertad asistida”.