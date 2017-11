Sin embargo, a pesar del fuerte impacto, ninguno de los tripulantes sufrió consecuencias físicas y bajaron por sus propios medios del ultraliviano.

"Salí a dar una vuelta y por lo de Norberto Fontana se me clavo el motor. Como el ultraliviano no planea tuve que ir en picada hacia un campo de avena y fue frenándolo con eso. Cuando quiso tocar el piso porque ya no tenía sustentación se me trabó y dimos un tumbo hacia adelante, pero no pasó más que eso", expresó el joven tras el accidente.

Además, Marcos, tío de Dino, fue avisado al instante y acudió a ayudar a su sobrino.

Además, aprovechó para subir un video a las redes sociales en el momento posterior al accidente.

Embed Che @patriciodipalma parece que GILDA ( @dinodipalma ) no anda bien para los aterrizajes, y bueno a los golpes se hacen los hombres!!!!!! Pero cuidado sobrino que el piso es MUUUYYYY DURO A VECES!!!!! YA TENEMOS PARA MUESTRA UN BOTON,(El Abuelo LRDP) PERO A NO BAJAR LOS BRAZOS LA SEMANA QUE VIENE ESTAMOS VOLANDO OTRA VEZ!!!!!!????????????????????????????????????????????????????????????????????✈✈✈???????????????? el tema es cuando llegue SADAM y vea cuanto ???????????? el arregló ahí viene ???????????? VAMOS SOBRINOOOOO NO BAJE LOS BRAZOS!!!!! Una publicación compartida de Marcos Di Palma Oficial (@marcosdipalmaoficial) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 6:53 PST

