Un nene murió junto a su perro al querer salvar a su abuela

Las casa de Chris y Angie Tofte amaneció arrasada por las llamas, y aunque la madre y el niño alcanzaron a escapar, la abuela, Peggy, que se había fracturado una pierna hacía poco y esperaba ser operada, no pudo salir. Chris no estaba, porque había salido un rato antes en busca de un generador luego de que se cortara la luz de la vivienda en plena madrugada. En medio de la desesperación y del fuego, Angie le pidió a su hijo que se fuera, mientras ella buscaba la forma de llegar hasta su madre, que estaba dentro de uno de los autos. Poco pudo hacer. El fuego no la dejó llegar hasta su madre. Ella logró salvarse, malherida, y creó que su hijo Wyatt había escapado. Durante dos días lo buscaron en los refugios esperando hallarlo con vida. Pero el niño fue encontrado junto a su perro y la abuela, víctimas del fuego. Y supieron lo que había pasado.

nene y perro.jpg El chico, de 13 años, y su mascota murieron víctimas del fuego en un acto heroico.

En lugar de correr, el chico volvió junto a su perro a por Peggy. Se metió en el coche e intentó conducir para salvar a su abuela de las llamas. Todos murieron. El pequeño héroe estaba en el asiento del conductor, abrazado a su perro.

El padre de Wyatt no consiguió volver a la casa en medio del fuego, y se encontró con una mujer en la carretera, con la ropa calcinada y sus pies quemados hasta los huesos, irreconocible. Le dijo que estaba desesperado por intentar salvar a su familia. La respuesta de la mujer lo dejó atónito: "Yo soy tu esposa". Desde entonces buscaron al niño con la esperanza de que se haya salvado, hasta que descubrieron su cuerpo y el acto heroico que le costó la vida.

"Nuestra familia está devastada por la pérdida de nuestro bondadoso Wyatt, de 13 años, y su amada abuela Peggy en el fuego en Santiam", comunicaron los Tofte, quienes expresaron su agradecimiento a todo el personal de emergencia y a las personas que ayudaron en la búsqueda. "Nuestra familia agradece el amor y el apoyo que hemos recibido de todos durante esta terrible tragedia", dijo.