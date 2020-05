Mientras se espere que llegue la vacuna contra el nuevo coronavirus, Israel aprobó la licencia de una versión genérica de un medicamento contra el VIH para tratar a pacientes infectados con COVID-19.

A pesar de las dudas sobre la efectividad en los ensayos, el Ministerio de Salud israelí emitió un permiso preliminar para el antiviral Kaletra, producido por AbbVie Inc. Mientras las autoridades sanitarias hebreas confían en la droga, el New England Journal of Medicine encontró que el medicamento no era efectivo como un tratamiento potencial.

