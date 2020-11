Vacuna: AstraZeneca ya le puso precio y estará en marzo

Baselga señaló que, al igual que la de AstraZeneca, otras vacunas ya están en la fase final. "Es muy probable que para finales de año haya resultados de una, dos o tres vacunas de Covid-19", dijo. Sobre su estudio, el doctor remarcó que han "tratado a miles de pacientes, más de 30.000" y ahora están "haciendo un seguimiento para ver quién desarrolla la enfermedad". "Hay que comparar a las personas que están vacunadas y a las que no lo están para demostrar que las que están vacunadas no tienen la infección". Esto podría ocurrir mañana por la mañana, no lo sabemos, porque no conocemos el ritmo", dijo, señalando que se están desarrollando 175 vacunas en todo el mundo, de las cuales 10 ya están en la fase final: "Todas las vacunas están diseñadas para demostrar una reducción del 70% de la enfermedad. A finales de noviembre o a finales de año tendremos la vacuna o vacunas", aseguró.