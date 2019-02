Vecinalista no tiene permiso para usar salón en Centenario

Pero ayer, la secretaria de Transporte, Inspección y Comercio, Laura Lucero, sostuvo que el vecinalista tiene el mandato vencido y que no es representativo del barrio.

“Hace mucho tiempo que no estaba regularizado ese salón comunitario y no tenía el comodato. Lo que se hizo fue mudar Defensa Civil porque era un espacio municipal desocupado”, explicó la funcionaria municipal. “Usaban el salón para cosas que no correspondían, se hacían fiestas y cumpleaños”, agregó.

Dijo que el planteo que hizo el vecinalista de seguir usando el salón tiene un telón de fondo. Lo relacionó con la feria paralela que se instaló en un predio en ese barrio.

“Esta persona mandó tres notas para que habilitemos un feria en el barrio, pero ya hay un predio destinado a tal fin”, concluyó Lucero.

