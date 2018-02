Vicky, la ex cuñada de Pampita, dio su versión en Intrusos

Con la marca de un golpe en su pómulo izquierdo, la joven relató en los tres años de noviazgo sufrió en varias oportunidades hechos de violencia tanto física como verbal, y que él último fue registrado el viernes pasado. “A las 11 de la noche le dije ‘me voy a bajar del auto’. Cuando me quiero bajar me agarra del cuello, me pega contra el vidrio y realmente me ahorcó... Cuando me lo quiero sacar de encima, me vuelve a tirar contra el vidrio. Después de esto me golpeó”, relató sobre el episodio.

Pese al capítulo de violencia, Vicky confesó que hasta el domingo quería volver con él, pero que todo cambió con un mensaje que recibió en las últimas horas, que detallaba: “Morite, forra”.

Distantes: Garay explicó que su relación con Pampita no era buena, ya que a la ex jurado ella no le caía bien.

Además, contó que recibió amenazas de su entorno, para que no hablara.

Por otro lado, habló sobre la relación que tenía con la ex jurado del “Bailando”. “Con Carolina teníamos una relación mínima. Tuvimos nuestras diferencias: no nos llevábamos bien. Parece que… ¿viste cuando no congeniás con una persona? Se ve que yo no le caía bien”, finalizó.