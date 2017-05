Vikinga encantada

La historia de este “levante cibernético” nació el año pasado, cuando en medio de su ciclo Como anillo al dedo Nico confesó su amor por la hermosa canadiense. El tiempo pasó y la anhelada respuesta llegó gracias al productor del programa Gonzalo Astobiza, quien le compartió un video enviado por la propia Katheryn.

“Hola, Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenés unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un vikingo y mi escudero y guerrero personal?”, le propone la blonda al conductor -una oferta difícil de rechazar- en el clip, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El propio Nicolás se atrevió a replicar el mensaje en Instagram demostrando el gran amor que siente por la actriz: “Gracias @katherynwinnick por tus hermosas palabras. Mi admiración hacia vos, sos una excelente actriz. Y Aguante #Lagertha. #Vikings #katherynwinnick”.

Gimena Accardi, esposa de Vázquez, se tomó la situación con humor y comentó el video con una serie de emojis de caritas de enojo.

Su gran atractivo: “Realmente tenés unos ojos hermosos”, le dijo la blonda al conductor argentino.

Súper deseada: La canadiense se roba los suspiros de todos los hombres por su papel en la serie Vikingos.