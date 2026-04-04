Neuquén La Mañana Marcha En 21 fotos: así se vivió la marcha por el 19° aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba

Cientos de docentes marcharon en el 19° aniversario por el asesinato de Carlos Fuentealba.

Cientos de personas marcharon esta tarde en las calles de Neuquén para conmemorar los 19 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 durante una represión policial en Arroyito. La convocatoria, organizada por ATEN, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos de toda la provincia y el país.

Desde las 17, los manifestantes comenzaron a concentrarse en el Monumento a San Martín, donde una grilla de artistas locales —entre ellos Los Musis de Prófica, Circo del Valle, Dúo Zapata, Matías Rivas y Natalí del Pino— acompañó la previa con música y expresiones culturales.

A las 19 se inició la marcha provincial por avenida Argentina hasta Mosconi, donde el tránsito quedó interrumpido con la asistencia de personal policial que desvió a los automovilistas. Tras la movilización y el acto central, el músico Iván Noble cerraba la jornada con un show gratuito y abierto a toda la comunidad.