A 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba: gran marcha con show gratuito de Iván Noble

Los docentes neuquinos se van a reunir este sábado desde las 17 en el Monumento a San Martín. Iván Noble hará el cierre musical tras la marcha.

A 19 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba durante una brutal represión en Arroyito, organizaciones sindicales, sociales y educativas volverán a reunirse este 4 de abril en Neuquén para sostener la memoria. La jornada, organizada por ATEN , incluirá actividades culturales, una marcha provincial y un cierre musical a cargo de un artista nacional.

Las actividades comenzarán a partir de las 17 en el Monumento a San Martín , donde se desplegará una grilla de artistas locales que acompañarán la jornada con música y expresiones culturales. Según informó el gremio docente, participarán Los Musis de Prófica , Circo del Valle, Dúo Zapata , Matías Rivas y Natalí del Pino , en una propuesta que busca combinar el recuerdo con la expresión colectiva.

“Nosotros tenemos actividades el 4 a partir de las 17 horas con grupos de música y artísticos en el monumento a San Martín”, contó la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, quien detalló que la jornada fue pensada como un espacio amplio de participación.

Marcha aniversario de Fuentealba - (29).JPG Claudio Espinoza

A las 19 está prevista la marcha provincial, uno de los momentos centrales de la jornada. Como cada año, la movilización recorrerá las calles del centro neuquino para trabajar en la construcción de la memoria en contra de la impunidad por el crimen de Fuentealba, asesinado el 4 de abril de 2007 durante una represión policial a docentes que reclamaban mejoras salariales.

Movilización

Tras la movilización se realizará el acto central, donde se espera la participación de referentes sindicales, sociales y de derechos humanos. En ese marco, Mansilla adelantó que habrá una importante presencia de organizaciones docentes de todo el país.

“Vamos a contar con presencia de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, compañeros de La Pampa, Mendoza, Río Negro. Sindicatos de CTERA van a estar acompañando, además de los sindicatos y organizaciones sociales de Neuquén”, señaló la dirigente.

La movilización marchará desde el Monumento a San Martín por la Avenida Argentina, hasta la Avenida Mosconi y volverá por la Avenida Mosconi. Desde las 19 y al menos por una hora el tránsito en la zona se verá interrumpido y personal policial se encargará de desviar a los automovilistas por lo que se recomienda no circular por la zona.

carlos fuentealba 19 años

Cierre con Iván Noble

El cierre de la jornada estará a cargo del músico Iván Noble, quien se presentará junto a su banda. La participación del artista se suma como un momento convocante dentro de una jornada cargada de memoria para la comunidad educativa.

Cada 4 de abril, la figura de Carlos Fuentealba se convierte en un símbolo de la lucha docente y de la defensa de la educación pública. Su asesinato, ocurrido durante la gestión del ex gobernador Jorge Sobisch, marcó un antes y un después en la historia reciente de Neuquén y del movimiento sindical docente a nivel nacional.

Desde ATEN remarcaron que la convocatoria es abierta a toda la comunidad y que se espera una amplia participación, como ocurre cada año.