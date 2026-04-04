Creyó tener el auto cerrado pero había caído en una emboscada: una alarma bancaria fue la clave

Un análisis de cámaras urbanas llevó a un allanamiento que se concretó el miércoles. Cómo fueron los hechos.

Una rápida investigación desplegada por la Policía de Zapala luego de dos robos registrados en una misma zona del centro de la ciudad ya tuvo sus primeros resultados. Hay dos hombres bajo investigación por los hechos.

Según informó la Policía, las averiguaciones de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 22 se iniciaron tras recibir dos denuncias radicadas el pasado 27 de marzo. En el primero de los hechos resultó damnificada una mujer de 27 años, quien dejó su vehículo estacionado sobre la calle Avellaneda de Zapala con el cierre centralizado activado, o al menos eso creyó.

Minutos después, recibió una alerta bancaria en su teléfono que la alertaba sobre una compra rechazada por "fondos insuficientes", la cual recibió en su correo electrónico a raíz de un intento de compra con su tarjeta de crédito. Sin embargo, no era ella quien estaba operando.

comisaria zapala

Ante esto, volvió a su auto y, aunque constató que no había sido forzado, faltaba de allí un tarjetero con documentación personal y de sus hijos, más un estéreo, que claramente habían sido robados en su ausencia. Por ello, acudió a la comisaría a denunciar lo ocurrido.

Por otro lado, esa misma noche, un hombre de 36 años denunció el robo de su bicicleta Kawasaki, la cual había dejado con candado frente a una iglesia cristiana en la intersección de calles Mitre y Avellaneda de la misma ciudad. Al salir del culto, solo encontró la cadena cortada en el suelo, pero no así el rodado, lo que dio origen a la segunda denuncia.

Investigación y allanamiento exitoso

Gracias al análisis de registros fílmicos de domos urbanos y cámaras de seguridad privadas, la Brigada de Investigaciones Zapala logró ver a los ladrones de ambos hechos en acción e individualizar a los sospechosos. Con las pruebas recolectadas que fueron entregadas a la Justicia, la Fiscalía de Zapala autorizó el allanamiento, que se concretó el miércoles 1ro de abril.

El allanamiento arrojó resultados más que positivos para la investigación por robo.

allanamiento zapala (1)

Durante la diligencia, se procedió a la demora de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, los efectivos lograron el secuestro de elementos de interés directamente relacionados con las causas.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la sede policial para cumplimentar las diligencias de rigor, mientras que los elementos recuperados serán restituidos a sus propietarios una vez finalizados los peritajes correspondientes.

Fueron por un robo y dieron con plantas de marihuana y cocaína

Un robo cometido en Villa La Angostura días atrás derivó en una rápida investigación y allanamiento de un domicilio en el que se halló droga. El operativo fue realizado en horas de la tarde del martes de esta semana.

Según informó la Policía, la investigación inició por una causa de hurto, y aunque el allanamiento no permitió obtener indicios de ese hecho puntual, sí se dio el secuestro de otros elementos de interés.

La diligencia la concretó personal de la Comisaría 28 el día martes entre las 14:20 y las 16:10 en un domicilio ubicado sobre calle Collón Cura de esa ciudad, con intervención de personal policial y de Brigada de Investigaciones.

droga vla

Durante el registro del inmueble, los efectivos observaron en el sector del living-comedor tres plantas de cannabis, mientras que en una de las habitaciones se hallaron envoltorios con sustancia blanca y vegetal. Tras la consulta con el Ministerio Público Fiscal de San Martín de los Andes, se dispuso el secuestro de los elementos.

La sustancia blanca, según constató personal del Departamento Antinarcóticos, tenía un peso total de 2.3 gramos y era efectivamente cocaína, según se comprobó mediante un test orientativo.