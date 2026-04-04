Una mujer mayor quedó atrapada tras un vuelco sobre la Ruta 22

Una pareja de adultos mayores circulaba a la altura de Cerro Bandera, próximo a Cutral Co, cuando protagonizó un accidente de tránsito.

Este feriado largo por Semana Santa dejó otro accidente de tránsito sobre la Ruta 22 . Esta vez el protagonista fue un matrimonio mayor que sufrió un vuelco cuando circulaba este sábado, a unos 15 kilómetros de Cutral Co en dirección a Zapala.

La pareja de adultos mayores viajaba a bordo de un auto marca Fiat Adventur, cuando por razones que aún se desconocen, perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina de la calzada.

Los Bomberos Voluntarios de Cutral Co fueron convocados al lugar donde al acudir se encontraron con que una señora estaba atrapada en el habitáculo . “Se rescató a la señora mayor de edad que fue asistida por el SIEN y trasladada posteriormente al hospital de Cutral Co”, informaron desde el cuartel de bomberos local a LM Neuquén.

vuelco- Cutral Co-1 Gentileza Bomberos Voluntarios de Cutral Co

Atentos en las rutas

Tras el inicio del feriad, siguen los siniestros viales que, al menos, ameritan estar atentos a la hora de regresar de las mini vacaciones. Autoridades policiales y de Seguridad vial piden mucha precaución a la hora de hacer maniobras de sobrepaso y la necesaria guardar la distancia correspondiente entre vehículos. Durante el Viernes Santo se registró un fuerte choque en la Ruta 22.

El incidente ocurrió alrededor de las 10,30, en el kilómetro 1267, a la altura de Arroyito. Apenas fueron alertados, concurrió al lugar de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Senillosa bajo la responsabilidad del comandante general Marcelo Gómez.

Al llegar a Arroyito, el personal se encontró con dos camionetas y cuatro personas golpeadas. De acuerdo a la información que suministraron desde el cuartel de Bomberos, los cuatro ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital de Senillosa.

choque Ruta 22 La camioneta Ram resultó con importantes daños en su parte delantera. gentileza Bomberos Voluntarios Senillosa

Intervinieron del siniestro una camioneta Ram, con una importante abolladura en su parte delantera, y otra camioneta, Volkswagen Saveiro, con daños en la parte trasera. Se presume que este vehículo hizo una maniobra para salir o ingresar a la estación de servicio YPF y que fue colisionado por la Ram. De igual forma, las circunstancias del incidente se encuentran bajo investigación, con la intervención de Tránsito y la Comisaría 11 de Senillosa, que también se hizo presente en el sitio del choque y dispuso un operativo preventivo para evitar otros siniestros.

Asimismo, los bomberos no solo ayudaron en la tarea de auxilio de los ocupantes de las camionetas, dos personas en cada vehículo, sino que llevaron a cabo una limpieza de la cinta asfáltica.