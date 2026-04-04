Cómo sigue el preso que se quemó en la Comisaría Tercera hace casi un mes

Tras casi un mes de internación, el detenido de la Comisaría Tercera que se prendió fuego sigue internado en el Hospital Castro Rendón . Su abogado brindó detalles de su evolución y sobre la investigación de lo ocurrido.

Cabe recordar que el hecho habría tenido lugar el jueves 12 de marzo, en horas de la tarde, en la comisaría ubicada sobre calles Antártida Argentina y Manuel Rodríguez. Aunque no fue confirmado, al parecer el detenido -que cumplía allí prisión preventiva- había reportado graves condiciones de su encierro esa semana, según informó a su abogado Lucas Dumigual ; indicó que no le querían dar agua para beber; que se encontraba en un sector no habilitado para el alojamiento y muchas veces utilizado como castigo conocido como "buzón"; y que habría sido agredido físicamente por efectivos de la alcaidía.

En esas circunstancias, luego de que se desoyera su reclamo de ser trasladado a otra unidad, en un acto de desesperación, prendió fuego su colchón y, en el proceso, él mismo sufrió graves quemaduras que ameritaron su traslado al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado desde entonces. Habría sufrido quemaduras de tercer grado.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Su estado de salud, a casi un mes del suceso

En diálogo con LM Neuquén, su defensor particular, Lucas Dumigual, comentó que finalmente el hombre comenzó a presentar evolución, aunque de manera muy lenta. Confió que se encuentra despierto, se le retiró el respirador y ha podido conversar con su familia, aunque no recuerda exactamente cómo terminó en esas condiciones.

Dumigual explicó también que producto de las quemaduras, "J.C.M" permanece prácticamente vendado por completo, que debe reaprender a hacer cosas básicas como comer y caminar y que sin duda quedará con secuelas. No obstante, el tiempo permitirá determinar cuáles y su extensión.

Por otro lado, afirmó que trabaja en esclarecer lo ocurrido y la familia de la víctima quiere iniciar acciones legales contra el Estado, pero entienden que es crucial por el momento acompañarlo lo más posible, avanzar con las terapias que indiquen los médicos y de esa manera ir analizando la extensión del daño, tanto físico como psicológico y cognitivo. "Va a ser un período de recuperación largo y complejo", concluyó el abogado.

Quién es el detenido herido

El hombre en cuestión tiene unos 50 años y había quedado detenido en esa comisaría apenas días antes del trágico hecho. Previamente, venía cumpliendo una prisión domiciliaria, investigado en una causa por presunto homicidio en grado de tentativa. Respecto de esa causa, se supo que tiene a un amigo suyo como víctima, a quien apuñaló tras una noche de copas en medio de una discusión meses atrás.

Por la gravedad de la situación, una vez que el agresor fue identificado, se le formularon cargos y la fiscalía pidió su detención en prisión preventiva, la cual fue otorgada. Sin embargo, con el avance de la investigación y la posibilidad de un acuerdo de reparación y sobreseimiento en ciernes (luego de que el agresor pidió disculpas a la víctima), se le otorgó una prisión domiciliaria, a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal.

SFP Ciudad Judicial (11) Sebastián Fariña Petersen

Esta medida la cumplió hasta que la fiscalía de Robos y Hurtos ordenó su detención en el marco de otra investigación, en la cual se constató que no solo había incumplido su detención sino que estaba circulando en una camioneta robada.